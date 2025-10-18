SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Ministros Orellana y Boccardo: “La preocupación es dejar aprobada la sala cuna, entendiendo que requiere gradualidad”

El proyecto, que avanzó en el Senado con la aprobación del Fondo Mixto de financiamiento, busca universalizar el acceso y promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, pero ha enfrentado críticas por el aumento de costos que podría implicar para las pymes.

Gabriela MondacaPor 
Gabriela Mondaca
17/10/2025 - MINISTRO DEL TRABAJO GIORGIO BOCCARDO Y MINISTRA DE LA MUJER ANTONIA ORELLANA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

El proyecto de ley sala cuna para Chile tuvo una semana decisiva tras la aprobación del Fondo Mixto de financiamiento en la Comisión de Trabajo del Senado, y el ingreso de nuevas indicaciones del gobierno, que amplían el derecho a hombres y mujeres y elevan la cotización obligatoria del empleador al 0,3%. Aunque la iniciativa busca universalizar el acceso y crear un fondo con aportes públicos y privados, ha generado reparos en gremios que advierten mayores costos para las pymes.

En conversación con La Tercera, los ministros Giorgio Boccardo (Trabajo) y Antonia Orellana (Mujer), que han llevado la discusión, defienden su alcance: “Es un proyecto esencial no solo para este gobierno, sino para el país. Lo vemos como una necesidad y también como una inversión”, dice Boccardo (GB).

¿Alcanzará a ver la luz antes del término del gobierno?

Antonia Orellana (AO): El trabajo de construir ese consenso ha sido bien importante y, aunque apretado, se logra. No podría decir lo contrario, además, porque nos mandataron públicamente.

Getty Images

¿Aspiran a ver avances antes de que se vayan?

AO: Nuestro objetivo es dejarlo aprobado, pero evidentemente esto tiene plazos. Es algo que se va a implementar en el siguiente gobierno.

GB: Estamos apostando por una política de Estado que busca resolver un problema que lleva más de veinte años discutiéndose. Nuestra preocupación es poder dejar aprobado este proyecto de Sala Cuna, entendiendo que su implementación, como en todas las políticas públicas de esta dimensión, requiere de gradualidad, y por lo tanto, la urgencia de lograr un acuerdo durante este gobierno va a permitir que en un ciclo de dos años, efectivamente, el nuevo sistema de sala cuna para Chile esté en pleno desarrollo. Posponer estas discusiones más tiempo tienen efectos también en el largo plazo, de ahí la importancia de de llegar a un acuerdo durante esta este mandato.

Parlamentarios han criticado que se está acelerando recién ahora un proyecto que tuvo una discusión bastante larga.

AO: La decisión táctica que tomamos como gobierno de separar los debates educativos del laboral no fue casual: es lo que hoy nos permite discutir con seriedad el artículo 203 del Código del Trabajo. Los intentos por avanzar se vieron obstaculizados precisamente por la falta de comprensión política del impacto que una medida de este tipo tiene en el sistema educativo. Separar ambos debates tomó tiempo, pero fue una decisión necesaria para asegurar un avance real.

Se les enrostra apurar una iniciativa que tendrá impacto en el mercado laboral.

AO: También hay que discutir respecto de la productividad en torno a la fuerza laboral. Hoy el espacio de crecimiento que tiene el trabajo formal es la fuerza laboral femenina. Si no afrontamos eso hoy, también estaremos condicionando la productividad de los próximos años.

MARIO TELLEZ

¿Cuáles son los beneficios más inmediatos y de qué manera se garantiza que todas las mujeres puedan acceder efectivamente?

GB: De aprobarse la ley después del primer año van a ingresar todas las mujeres que habían estado excluidas, lo cual va a permitir que no solo tengan menos restricción de contratación, también una disminución de brechas salariales. Y ya en el segundo año viene el ingreso de los hombres, y con ello avanzar en políticas de corresponsabilidad. Además, estamos incorporando un estándar educativo general a todas las salas cunas.

AO: Tiene como beneficio también mayor cobertura para niños, porque hoy la tasa de contratación masculina es más alta.

¿Cómo aseguran que este proyecto no afecte a las pymes, que deberán aportar al Fondo Sala Cuna?

GB: Es un proyecto que hay que pensarlo como una inversión país. La principal preocupación está dada porque el fondo se va a sustentar principalmente de cotizaciones de los empleadores y de un aporte estatal. Estamos trabajando para que este fondo permita sostener esa obligación laboral.

¿Pero se ha conversado con las pymes para llegar a un acuerdo?

AO: Así es. Presentamos el proyecto ante el consejo consultivo de empresas de menor tamaño, Párvulo Red, y Conapyme, que si bien ha manifestado la preocupación del costo de contratación, también ha reconocido que los beneficios del proyecto exceden por lejos ese costo.

sala cuna

¿Qué garantías existen de que el proyecto no termine afectando la inclusión laboral femenina?

AO: Es al revés. Las mujeres no van a ser un costo mayor. Actualmente una pequeña o mediana empresa define si contrata a la trabajadora número 20 porque es a partir de esa trabajadora que tiene que cumplir con sala cuna para todas. Entonces, o no se contrata a la 20 o se la subcontrata. Acá estamos desanclando al crear una cotización; todos los que somos trabajadores formales cotizamos ese 0,3, tengamos hijos o no.

¿Por qué optaron por modificar el financiamiento y no recurrir al seguro de cesantía?

GB: La indicación implica mantener la cotización adicional del empleador de 0,2 para todos los trabajadores y una cotización de 0,1 del empleador, que se obtiene del seguro de cesantía. Se está haciendo un esfuerzo entendiendo que hay que asegurar que los beneficios del seguro de cesantía no sean modificados, y tampoco que se ponga en riesgo la sustentabilidad. Cualquier otro diseño debiera hacerse cargo de esto.

El proyecto establece que los jardines infantiles tengan un reconocimiento del Mineduc en lugar de la autorización vigente. Algunos critican que esta modificación favorecería a la Junji.

AO: Hay un artículo transitorio específicamente diseñado para los privados que iniciaron el camino del reconocimiento oficial, pero no lo finalizaron. A esos les hemos dispuesto un transitorio.

Más sobre:Sala CunaLT SábadoAntonia OrellanaGiorgio BoccardoSala Cuna para ChileMujerTrabajo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Investigan homicidio en Isla de Maipo: la víctima fue encontrada en plena vía pública con lesiones cortopunzantes

Desarticulan red de venta de drogas por delivery en Peñaflor

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”

Cinemark roza cifras prepandemia y asegura que “el cine está más vivo que nunca”

El casco histórico de Santiago ya no es el más caro de América Latina

Prosegur: “Las empresas necesitan sofisticar sus niveles de seguridad”

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

3.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

4.
Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

5.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Ferroviaria vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Ferroviaria vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League
Chile

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League

Investigan homicidio en Isla de Maipo: la víctima fue encontrada en plena vía pública con lesiones cortopunzantes

Desarticulan red de venta de drogas por delivery en Peñaflor

El casco histórico de Santiago ya no es el más caro de América Latina
Negocios

El casco histórico de Santiago ya no es el más caro de América Latina

Cinemark roza cifras prepandemia y asegura que “el cine está más vivo que nunca”

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”

Jason Roberts: “Necesitamos desarrollar una visión de una naturaleza cuántica”
Tendencias

Jason Roberts: “Necesitamos desarrollar una visión de una naturaleza cuántica”

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Las dos caras del éxito de los hermanos Vidaurre: “Sacrificamos cosas, pero fue necesario para tener una base sólida”
El Deportivo

Las dos caras del éxito de los hermanos Vidaurre: “Sacrificamos cosas, pero fue necesario para tener una base sólida”

O‘Higgins vence en el norte para alcanzar el segundo puesto y hunde más a Iquique en el fondo de la tabla

El dardo de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad
Cultura y entretención

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad

31 Minutos, 310 créditos

Crítica de discos: Tame Impala, Javier Barría y Shiner siempre brillan

Bolivia y su laberinto ante la crisis que asfixia al país
Mundo

Bolivia y su laberinto ante la crisis que asfixia al país

Nicolás Márquez, biógrafo de Milei: “Claramente el caso Espert ha sido un tropiezo en la campaña”

La ONU exige la apertura de todos los pasos fronterizos de la Franja de Gaza

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca