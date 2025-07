Minsal hará auditoría clínica por casos de daño neurológico y muerte de niños venezolanos sometidos a anestesia

La Sociedad de Anestesiología de Chile (SACH) encendió una alerta este jueves. A través de un comunicado difundido por sus redes sociales, el gremio dio a conocer una preocupante situación: cinco casos clínicos de niños previamente sanos que, tras someterse a cirugías sin complicaciones aparentes, no despertaron como se esperaba o lo hicieron con un severo compromiso neurológico después de someterse a anestesias generales. Aunque no ocurrieron en 2025, no fue hasta este año que la información llegó a los profesionales y decidieron comunicarlo públicamente.

“Lamentablemente, cuatro de estos cinco pacientes fallecieron. Aunque esta información fue recibida hace algunos meses, período durante el cual se han analizado los casos mencionados, cabe señalar que el primero de ellos se remonta al año 2021. Además, se nos ha notificado de un nuevo caso ocurrido en un centro hospitalario hace uno año atrás; sin embargo, este aún no ha sido evaluado por los comités correspondientes”, detallaron.

Desde el gremio aclararon que los pacientes fueron sometidos a técnicas anestésicas ampliamente validadas y ocupadas en la población pediátrica y, según los anestesiólogos tratantes, no se identificaron, en ninguno de los casos mencionados, complicaciones agudas dentro de pabellón. Sin embargo, alertan de una coincidencia. “Es preciso mencionar, como antecedente de la causa, que todos los niños involucrados son de nacionalidad venezolana”.

Con todo el revuelo, las autoridades sanitarias también se alertaron y anunciaron una serie de acciones para indagar lo ocurrido y tomar las precauciones necesarias.

Primero, el Ministerio de Salud hará una auditoría clínica de todos los casos reportados y también alertará de estos episodios y desenlaces al resto del mundo, con el fin de conocer si existen reportes similares en otros países, “facilitando el intercambio de información técnica y la construcción de criterios comunes para su evaluación y manejo”.

Desde la cartera dirigida por la ministra Ximena Aguilera, también afirman que están revisando la evidencia y la farmacovigilancia. En palabras más simples, se está llevando a cabo una revisión exhaustiva de la literatura científica internacional sobre eventos comparables.

También informaron que están trabajando en conjunto con expertos y sociedades científicas con el objetivo de profundizar el análisis y reforzar medidas que garanticen la seguridad de los pacientes.

Y concluyen que “el Ministerio de Salud enfatiza que los procedimientos anestésicos en la población pediátrica continúan siendo seguros y se ejecutan conforme a protocolos clínicos validados a nivel nacional e internacional. La situación aquí descrita es de ocurrencia infrecuente y está siendo abordada con el máximo rigor técnico y responsabilidad institucional.

¿La causa?

El porqué detrás de estos casos es la gran incógnita que autoridades y expertos buscan despejar. Y un detalle en particular no se puede pasar por alto: todos los pacientes que terminaron en estas condiciones son de la misma nacionalidad.

En ese contexto, la sociedad médica decidió llamar a una reunión de emergencia, instancia donde se analizó detalladamente el perfil de los pacientes, el tipo de intervención, el manejo anestésico y el desenlace clínico.

Fue entonces cuando los profesionales llegaron a un trabajo realizado en España donde se investigaron seis casos clínicos con características similares, estudiando una patología farmacogenética, relacionado con una mutación de un gen mitocondrial, transmitido por línea materna.

Una de las pistas más importantes es que uno de los pacientes fallecidos en Chile fue sometido a análisis genético, identificándose la misma mutación descrita en el estudio europeo.

Al igual que en el caso chileno, el perfil de niños estudiados en España consiste en pacientes previamente sanos, todos de origen venezolano, quienes luego de recibir anestesia con un medicamento específico se activó este daño cerebral.