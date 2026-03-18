Minsal remueve a siete directores de Servicios de Salud, responsables de hospitales de Tarapacá a Los Ríos

“Estimados dirigentes y dirigentas del Hospital San José, les comunico que he presentado a partir de mañana mi renuncia no voluntaria al cargo del director de servicio. Les agradezco la confianza y colaboración que han tenido hacia esta dirección y los invito a seguir luchando por fortalecer la salud pública y ojalá sacar a flote el maltrecho y querido Hospital San José. Un abrazo para todos y todas”.

Con estas palabras, Antonio Infante, hasta hoy director del Servicio Metropolitano Norte, que tiene a su cargo el Hospital San José, se despidió de los trabajadores de la institución luego de confirmarse su salida del cargo después de que la Subsecretaría de Redes Asistenciales decidiera realizar cambios de directores en siete Servicios de Salud, que son los que supervisan los recintos hospitalarios de sus respectivas zonas.

La medida, según determinó el Minsal de May Chomali, responde a la evaluación de los resultados de gestión y en la necesidad de fortalecer la conducción del sistema en un contexto que demanda respuestas urgentes.

“Estamos actuando con sentido de responsabilidad, porque entendemos que hoy la salud requiere decisiones rápidas. Estos cambios responden a un gobierno de emergencia que prioriza la continuidad de la atención y la recuperación del sistema público ”, dice la justificación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que ahora lidera Jorge Montt.

En concreto, en los servicios de salud de Antofagasta, Maule, Biobío, Los Ríos, Reloncaví y Metropolitano Norte se determinó el cambio de director. En el caso del Servicio de Salud de Tarapacá se aceptó la renuncia voluntaria de su directora, quien se acogió a retiro.