Minvu confirma que ya fue adjudicada licitación para desalojo y demolición de toma en terreno de familia Correa

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Valparaíso confirmaron que ya se adjudicó la licitación para la ejecución de desalojo y demolición de la toma conocida como “Calicheros”, en Quilpué, y que está ubicada en el terreno de la familia Correa.

Fue este jueves en la tarde que se realizó la adjudicación y firma con la empresa constructora a cargo de las faenas, lo que dará a paso a la planificación de la demolición, en coordinación con todos los integrantes de la mesa de trabajo intersectorial.

La reunión será llevada a cabo este viernes, donde se estima que comenzarán los avances y coordinaciones ente las instituciones involucradas, además de definir como procederán.

“En relación al catastro, en colaboración con el municipio de Quilpué y la Delegación Presidencial Provincial, hemos apoyado en la realización de un catastro de las familias ocupantes del terreno, con atenciones presenciales en la dependencias del municipio, para conocer la situación social de los grupos familiares e identificar casos críticos que requieran un apoyo transitorio”, indicaron desde el Minvu Valparaíso.

“Para dicho proceso, en común acuerdo con el municipio y la delegación presidencial regional y provincial, se extendieron las atenciones debido al aumento en la concurrencia e interés de las familias para ser catastradas”, agregaron.

Fue hasta este 25 de septiembre que se realizaron las atenciones mencionadas, y se espera que el trabajo en terreno comience el 29 de septiembre.