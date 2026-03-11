SUSCRÍBETE
    Nacional

    Monsalve, convenios y más: los mejores y peores momentos de Boric, según las encuestas encargadas por su propio gobierno

    Los sondeos encargados por La Moneda y liberados este miércoles dan cuenta que se consultó por el Caso Convenios y la acusación a Manuel Monsalve en momentos complejos para Boric, así como por su aprobación y desaprobación.

    Por 
    Luciano Jiménez
     
    Carlos Montes
    El ahora expresidente Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este 11 de marzo de 2026, además del cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, se cumplió el plazo establecido en el artículo 22 de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública que establece que los resultados de las encuestas de opinión encargadas por el gobierno de turno son “reservados hasta que finalice el periodo presidencial”.

    Así, este miércoles fueron liberados los sondeos de opinión encargados por la Secretaría General de Gobierno (Segegob) de Camila Vallejo, incluyendo encuestas telefónicas, cara a cara, paneles, entre otros.

    Dichos documentos dan cuenta de los mejores y peores momentos del ahora expresidente y su administración, así como también la preocupación de La Moneda por cómo le afectaron algunas crisis particulares, como la del Caso Convenios o la denuncia contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

    La Tercera revisó los sondeos encargados en 2022, 2023 y el 2024. Cabe destacar que hasta el cierre de esta edición no se habían publicado los de 2025.

    2022: el año que inició

    En agosto del 2022 en las encuestas cara a cara hecha por Go Research se consultó por aspectos negativos de Boric. Por ejemplo, en agosto se consultó por la percepción de las personas sobre ciertas cualidades, como “es descuidado”, “es poco serio”, “es impulsivo” y “es soberbio”. También hubo consultas políticas sobre el rol de la oposición. En esa oportunidad, también se consultó por el interés del plebiscito constitucional de salida y por qué opción votaría la ciudadanía. También se consultó qué otra “alternativa” apoyaba la ciudadanía en caso de ganar el rechazo, y si acaso el proceso constituyente debía continuar o no.

    La vocera de gobierno, Camila Vallejo. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    En los sondeos cara a cara la peor aprobación del año la obtuvo en septiembre, con un 31% y un rechazo del 51%. Algunas consultas fueron por la confianza en el Mandatario, así como por el pesimismo y optimismo de su gestión. En septiembre un 44% se declaraba “Muy pesimista + pesimista”. Para ese año, se consultó por evaluación en áreas como “gestión de la pandemia”, “igualdad de género”, “sueldos”, “disminución de desigualdad”, entre otras. En ese entonces, un 40% le ponía nota del 1 al 3.

    Otra pregunta de La Moneda fue “¿Cree usted que es probable que haya un segundo ‘estallido social’ en caso de ganar el Rechazo en el próximo plebiscito constitucional del 4 de Septiembre?“. Sólo un 15% respondió ”muy probable + algo probable".

    También por ese año, un 45% decía estar de acuerdo con la expresión “es necesario que el presidente mantenga reserva de sus opiniones personales en materias que generan división”.

    En lo mediático, se consultó por qué periodista resultaba más creíble, donde Julio César Rodríguez lideró con un 15% y por qué medios usa la ciudadanía para informarse.

    Las entrevistas semi estructuradas hechas por Datavoz ese año daban cuenta de que se entrevistó a líderes territoriales por temas como delincuencia, salud mental, machismo, migración y agua potable.

    En los paneles de opinión (consultora Fases), la más baja aprobación la obtuvo en el de octubre: un 50% de desaprobación y un 22% de aprobación. En esos sondeos se buscó la percepción de la reforma tributaria y mayor recaudación de impuestos: 49% estaba de acuerdo con esa reforma. En abril se consultó si se estaba de acuerdo o no con los retiros de pensiones y cuáles eran las razones para retirar dinero.

    Catalina Pérez y Daniel Andrade, protagonistas del Caso Convenios.

    2023: estalla el Caso Convenios

    Durante junio de 2023 se destapó el Caso Convenios, donde se produjo un caso de malversación de fondos públicos. Concretamente, lo que destapó todo fue cuando se dio a conocer el traspaso de fondos públicos a la Fundación Democracia Viva, compuesta en parte por integrantes de la coalición oficialista.

    El caso se instaló en la opinión pública, afectando la aprobación del gobierno, lo que se vio reflejado en sus propias encuestas. En los paneles medidos por Fases del Sondeo Contingencia Nacional de ese 2023, el 76% de los chilenos tenía conocimiento sobre el caso.

    El gobierno sondeó en agosto qué debía hacer: un 38% decía que se debía realizar un cambio de gabinete ministerial, un 35% convocar a todos los partidos políticos a un acuerdo nacional contra la corrupción y un 27% esperar las propuestas de la comisión de expertos convocados para regular la relación entre fundaciones privadas y el gobierno.

    Con respecto a la confianza en La Moneda, ésta disminuyó “mucho”, alcanzando un 51%.

    En los focus groups (Datavoz) de ese año también se preguntó por el Caso Convenios. Destacaron elementos como aprovechamiento político y desconfianza en la política. “En todos los grupos emerge la idea de que se ha buscado sacar provecho político del caso, buscando distraer a la población de otras problemáticas y buscando afectar la credibilidad del gobierno”, dice un párrafo del estudio.

    Las conclusiones dan cuenta de cómo La Moneda buscó indagar qué tanto la gente los vinculó al caso.

    Otro párrafo de las respuestas de participantes relevó que “no se percibe como un problema transversal o extendido al gobierno en su conjunto”, y que “en general, si bien los participantes identifican que son los propios partidos de Gobierno los involucrados en el caso, no se observa que se haga responsable al Gobierno o al Presidente de la situación. Se percibe una ‘despolitización’ del problema”.

    También un grupo identificó que afectaría en la aprobación del Presidente que no haya sanciones por el Caso Convenios. “Participantes señalan que el gobierno debe sancionar de forma dura y ejemplificadora a los involucrados, además de actuar con transparencia. Se espera que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir”, dice el estudio.

    Del Caso Convenios otro focus group preguntó por el robo de computadores: “En torno al caso, se destaca el oportunismo político de la oposición y la manipulación mediática de los medios como problema, sin restarle gravedad al caso”, destaca el estudio de las respuestas por el caso.

    La fundación Democracia Viva.

    Otros focus groups preguntaron por el sistema de salud y las percepciones sobre las Isapres además del proyecto de 40 horas y mejoras al PGU; en febrero se mencionaron “promesas incumplidas” de Boric como bajar sueldo a políticos o combate a la delincuencia; el mismo mes se consultó por problemas a nivel país y cómo afectaban a las mujeres; en marzo se consultó por la reforma tributaria.

    En la encuesta cara a cara (Fases) del 2023 se consultó por identificación con partidos políticos y por los cambios en la opinión sobre Boric. Un 32,9% decía que su opinión sobre Boric “ha empeorado” y un 54% que “se ha mantenido”. Otras consultas fueron relativas a percepción de seguridad. También se requirió por “conflictos” en el país, como entre trabajadores y empresarios, ricos y pobres o mapuches y el Estado de Chile.

    También hubo mediciones más administrativas, como para ver el desempeño de Boric en la cuenta pública, entre otros.

    El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS). Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    2024: la acusación a Monsalve

    Uno de los hechos que más afectó al gobierno de Boric fue la acusación al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien fue denunciado por presunta violación y abuso sexual en septiembre de 2024.

    Bajo este contexto el Sondeo Contingencia Nacional Ola 61 encargado por La Moneda a Fases, correspondiente a octubre de 2024, señaló que el 78% de los chilenos supo del caso Monsalve.

    Ante la pregunta," ¿Cree que el gobierno actuó con rapidez?" El 35,9% señaló cree que sí, el 51,9% dijo que fue lenta la reacción, y 12,2% dijo no estar seguro.

    Otra interrogante del sondeo encargado por La Moneda era: “¿Qué tanto afecta al Gobierno?“. La opción ”Mucho” arrojó un 42,5%, “Algo” un 27,1%, “Poco” un 16,5% y “Nada” un 13,9%.

    El estudio destacó que “en relación al caso Monsalve: 8 de cada 10 encuestados se enteró de la renuncia, más de la mitad de los encuestados cree que el gobierno fue lento en reaccionar, además piensan que afecta mucho y algo el caso al gobierno”.

    El exsubsecretario Manuel Monsalve. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Otra encuesta de la Segegob sobre Monsalve requirió evaluar si “el gobierno ha prestado asistencia necesaria a la denunciante”, y un 38,7% estuvo en desacuerdo, o si “el gobierno actuó oportunamente al conocer los detalles que podían ser constitutivos de delito”, con un 47,2% en desacuerdo.

    En los sondeos cara a cara del 2024 un 33,8% apoyaba la gestión de Boric y un 55,3% la desaprobaba. Por entonces, se consultaba si se aprobaba (19,3%) la “actitud de la oposición” o si se desaprobaba (65,2%).

    Algunos focus groups del Ejecutivo del 2024 de Datavoz evaluaron a figuras del gobierno. De Vallejo los participantes dijeron que es “una mujer fuerte e inteligente”, pero que “se ofusca mucho” en entrevistas; de la exministra del Interior Carolina Tohá, que tenía “más carácter” que Boric, y del exministro de Hacienda, Mario Marcel, que era un “súper líder”.

    En las entrevistas cualitativas de Datavoz que se hicieron ese año se consultó a un perfil de entrevistado que estudió con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y se encontraban endeudados. La totalidad de los entrevistados estuvo de acuerdo con la postura del gobierno de condonar el CAE por considerar pagos “excesivos”.

    También hubo consultas por aborto y por consumo de medios, entre otros temas.

    Más sobre:Gabriel BoricPresidencia de la RepúblicaEncuestas de opiniónSegegobCamila Vallejo

