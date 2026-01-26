SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Montes viaja al Biobío por emergencia de incendios y toma distancia de reconstrucción en Valparaíso

    El secretario de Estado se reunió con alcaldes y autoridades regionales para abordar el plan de reconstrucción para la zona. En paralelo, se fijaron labores de limpieza y establecieron restricciones de acceso a ciertos sectores.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    Sebastián Escobar F.
    Carlos Montes se traslada al Biobío por emercia de incendios. Foto: Minvu.

    La próxima semana se cumplirán dos años del megaincendio que azotó a la Región de Valparaíso y que dejó un centenar de fallecidos, 16 mil damnificados, miles de viviendas destruidas y alrededor de 40 mil hectáreas consumidas. Sin embargo, aún hay deudas pendientes.

    Dado que la reconstrucción en las comunas afectadas en ese entonces no ha culminado, el tema se ha vuelto consulta obligada para las autoridades que por estos días prometen prontas soluciones para las personas que hoy están en medio de la emergencia. Esta vez en la Región del Biobío.

    Luego de que se controlara parte de los focos de incendios registrados en la zona, se ha avanzado en las labores de despeje, de catastro, se inició la entrega de viviendas de emergencia y se han delineado gestiones para las construcciones definitivas.

    En ese contexto fue que este domingo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se trasladó hasta la comuna de Penco, donde evitó ahondar en la situación de Valparaíso y en las comparaciones que surgen en torno al manejo de la catástrofe.

    “Valparaíso es una región donde llevamos cerca del 50% (de la reconstrucción). Es una realidad muy distinta a la de acá, no vale la pena entrar ahora en detalles al respecto. La verdad que se ha aprendido mucho allá y esperamos que todo ese aprendizaje y todo el diálogo sirva. Tenemos aquí en esta región un equipo muy sólido, con mucha experiencia, con mucho conocimiento”, sostuvo el secretario de Estado.

    Y si bien Montes adelantó que ya existe un prediseño del plan que seguirán para el Biobío, también descartó entregar detalles. Destacó, eso sí, que hasta ahora se han aplicado más de mil “Fichas 2″, instrumento que permite medir el daño de las viviendas y así planificar de manera más efectiva su reparación o reconstrucción definitiva.

    Ya llevamos 1.170 Fichas 2, lo que nos va dando una visión con mucho más detalle. En este momento hay equipos del Serviu desplegados, también equipos técnicos especializados en la población Ríos de Chile. Todos ellos asumiendo mayor detalle de cuál es el nivel de daño de cada conjunto de viviendas”, detalló. Esto, tras reunirse con autoridades locales.

    En el mismo sentido, el secretario de Estado manifestó que se están haciendo gestiones con empresas industrializadoras para ofrecer alternativas más rápidas a las familias afectadas. “Esta semana tuve reunión con 23 empresas industrializadoras que existen hoy en el país y que operan como organización. Estuvimos viendo distintas alternativas de apoyo, y hoy por lo menos nueve de ellas están a disposición de aportar y están preparando distintos programas que se encuentran ahora en elaboración”, indicó.

    Plan de limpieza y control vehicular

    En paralelo, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, explicó que se ha puesto foco y prioridad para la semana que comienza en el retiro de escombros, la entrega de ayuda humanitaria y la aplicación de la ficha básica de emergencia (FIBE).

    “Ya llevamos una semana enfrentando esta catástrofe, y en paralelo a que se sigue combatiendo el fuego estamos en la etapa de rehabilitación y ayudas tempranas”, señaló, detallando que dicha fase es esencial para luego avanzar con las viviendas transitorias y luego las definitivas.

    En ese contexto, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, detalló que a partir de este lunes 26 de enero se implementará un plan de control vehicular en barrios específicos para facilitar el ingreso de maquinaria y equipos que retirarán escombros. “El plan de acceso vehicular controlado tiene lugar desde mañana, entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, en el barrio Gabriela Mistral, para la limpieza y retiro de escombros, y en Ríos de Chile para la aplicación de la ficha básica de emergencia”, señaló Gallegos.

    La subsecretaria aclaró que los vecinos que residan en estas áreas podrán acceder presentando documentación que acredite su dirección, garantizando que la limpieza y el trabajo de emergencia se realicen de manera ordenada y segura.

    Además, la autoridad anunció la creación de puntos de consulta en las plazas de Penco, Concepción y Tomé, donde los vecinos podrán rectificar los datos de la ficha básica de emergencia.

    El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre municipio, gobierno y Fuerzas Armadas y detalló que se proyecta construir setecientas viviendas de emergencia en sectores como Ríos de Chile antes del invierno, mientras se planifica la solución definitiva de largo plazo.

    Rol de Montes

    Considerando que durante la semana se esbozaron cuestionamientos al manejo de la emergencia y algunos apuntaron en contra del rol del ministro Montes, durante la jornada de este domingo el titular de Interior, Álvaro Elizalde, blindó las labores realizadas por su compañero de partido.

    “Montes ha hecho un buen trabajo. Ha sacado adelante el plan de emergencia habitacional, con viviendas de mayor calidad que las que se hacían antes. Es una persona que ha sido muy activa para sacar adelante el trabajo de su cartera”, dijo en conversación con Estadio Nacional de TVN.

    Desde Vivienda, en tanto, enfatizan que desde que comenzó la emergencia el Ministerio activó sus protocolos internos de respuesta. Apenas se activaron las alertas desde Senapred, sostienen, el Minvu a través de sus departamentos técnicos comenzó a mantener reuniones con las autoridades regionales, seremis y directores de las regiones afectadas. Todos los días, recalcaron, el ministro mantuvo reuniones con las autoridades locales vía remota “para conocer detalles de las afectaciones y cómo los departamentos especializados se estaban preparando para el despliegue”.

    El miércoles 21 de enero comenzaron el catastro de vivienda (Ficha 2) en la Región del Biobío y Ñuble .

