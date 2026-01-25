Municipios de la RM envían nueve camiones con ayuda a damnificados en Ñuble y Biobío

Una caravana solidaria integrada por equipos municipales de San Ramón, Lo Espejo, Quinta Normal y La Cisterna partió este domingo rumbo al sur del país para ir en ayuda de los damnificados de las regiones de Ñuble y Biobío.

El aporte coordinado por los municipios corresponde a nueve camiones cargados con alimentos no perecibles, comida para animales, artículos de higiene, pañales y otros insumos de primera necesidad . A esto se suman servicios móviles de atención médica, veterinaria y oftalmológica, facilitados principalmente por el municipio de San Ramón.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, señaló que la ayuda responde a un trabajo coordinado con la comunidad, indicando que “hemos organizado los aportes que vecinos y vecinas de Quinta Normal realizaron en estos días”, tratándose de una “solidaridad tan necesaria en los difíciles momentos que viven chilenos y chilenas en Ñuble y Biobío”“.

Desde Lo Espejo, la alcaldesa Javiera Reyes destacó que “esta iniciativa representa el esfuerzo de todos los vecinos y vecinas por ir en ayuda de compatriotas que hoy necesitan de todos los aportes”.

“Como municipalidad dispusimos de todos los recursos que están a nuestro alcance para colaborar en esta difícil situación”, indicó.

Por su parte, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, resaltó que además de las donaciones se incorporaron 20 camas para entrega y raciones de emergencia para Bomberos, junto con clínicas móviles con distintos servicios médicos.

“Llevamos atención de salud, lentes ópticos y la ayuda de nuestros vecinos. Esto refleja el compromiso del equipo municipal y de la comunidad por apoyar a quienes hoy nos necesitan”, sostuvo.

Asimismo, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, reiteró el carácter colaborativo del operativo, subrayando que “proviene de organizaciones sociales, vecinos, el municipio y empresas. Esta es una colaboración pública, privada y comunitaria que nos enorgullece”, expresó.

Cabe señalar que, junto a los artículos enviados, la caravana incluye profesionales de la salud como médicos, TENS y veterinarios, quienes prestarán apoyo directo en las zonas afectadas de Ñuble y Biobío.