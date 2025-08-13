SUSCRÍBETE
Nacional

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Karen Soto, miembro de banda criminal, perdió la vida junto a sus hijos de 4 y 18 años luego de un accidente de alta energía en la Ruta V-200.

Por 
Roberto Martínez
Karen Soto, la "Narco Barbie" chilena, falleció en trágico accidente.

Un fatal accidente de tránsito en la mañana de este martes cobró la vida de Karen Alejandra Soto Mancilla, conocida mediáticamente como la “Barbie narco chilena”, y de sus dos hijos de 4 y 18 años, suceso que se registró en la comuna de Frutillar, Región de Los Lagos.

El siniestro ocurrió cerca de las 10.30 horas en la Ruta V-200, que conecta dicha comuna con el sector de Tegualda, a la altura del conocido punto turístico Casa de La Oma.

Según informó el capitán Sebastián Barría, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Llanquihue, el hecho involucró a dos vehículos menores que colisionaron frontalmente. La fuerza del impacto fue calificada como de “alta energía”.

La conductora de uno de los autos, identificada como Soto, falleció en el lugar, mientras que sus hijos resultaron con lesiones de extrema gravedad, debiendo ser conducidos a recintos asistenciales.

El menor de 4 años murió pasadas las 19.00 horas en la UCI pediátrica del Hospital de Puerto Montt, mientras que su hermano de 18 años falleció poco antes de las 23.00 horas de este martes, pese a múltiples intervenciones quirúrgicas.

Los ocupantes del otro vehículo fueron trasladados al mismo recinto asistencial, con pronóstico reservado.

La emergencia movilizó a voluntarios de la Primera, Segunda y Tercera compañías de Bomberos de Frutillar, personal del SAMU y un helicóptero dispuesto para evacuar a los heridos más graves.

Por instrucción del Ministerio Público, la SIAT de Carabineros trabaja en el lugar para esclarecer las causas del accidente y entregar un informe pericial a la Fiscalía.

Quién era la “Barbie narco chilena”

Karen Soto, de 40 años, saltó a la notoriedad pública en 2023 tras ser apodada “Barbie narco chilena” por su afición al color rosado y un estilo ostentoso que exhibía en redes sociales, donde mostraba joyas, lujos y un auto Peugeot 308 descapotable pintado íntegramente de rosa.

En julio de ese año, fue detenida junto a su pareja, Héctor Mancilla, alias “El Cocho”, líder de una banda criminal dedicada al tráfico de cocaína entre Frutillar y Santiago.

La investigación, iniciada en marzo, concluyó con un operativo del OS-7 de Carabineros que decomisó cerca de 28 kilos de cocaína, armas de fuego, dinero en efectivo y cinco vehículos, incluido el famoso automóvil rosado.

Soto fue formalizada junto a otros cuatro integrantes de la organización y quedó en prisión preventiva, transformándose en un rostro mediático de los casos policiales de alto perfil en Chile.

Fotos: T13.
Muere mujer conocida como la "Barbie narco chilena" y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

