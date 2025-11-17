Mujer es amenazada con un arma de fuego por su pareja en Renca

Un grave hecho de violencia se registró durante la noche del domingo en la comuna de Renca, donde una mujer fue amenazada con un arma de fuego por su pareja.

De acuerdo a la información dada a conocer, una amiga de la víctima alertó a Carabineros quienes se trasladaron hasta el lugar deteniendo al hombre e incautando la pistola que habría utilizado para amenazarla.

Según detalló el teniente de Carabineros, Emilio Huerta, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Occidente, “se solicitó equipo especializado del GOPE, los cuales hicieron ingreso al domicilio. Redujeron a la persona que estaba provocando esta amenaza y se trasladó hasta la séptima comisaría de Renca”.

“Se pudo poner a salvo a la víctima y posteriormente en una revisión al interior del domicilio se encuentra una pistola calibre de 38, la cual mantenía ocho municiones en su interior”, añadió.

De acuerdo a la información dada a conocer, la víctima tiene dos hijos de 18 y 14 años los cuales se trasladaron a la casa de su abuelo.