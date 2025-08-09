Mujer muere en Chiguayante tras recibir disparos desde un vehículo

En la madrugada del viernes una mujer de 31 años murió tras recibir disparos provenientes de un vehículo en Chiguayante, Región del Biobío.

La fiscal de Análisis Criminal del Biobío, Carmen Luz Flores, informó que la víctima se dirigía a su domicilio en la villa Los Presidentes cuando fue interceptada por un vehículo. Desde el interior del móvil, se percutaron al menos cinco disparos que impactaron en la zona torácica de la mujer.

Pese a que fue auxiliada por vecinos y posteriormente trasladada al Servicio de Alta Resolución y Urgencia (SAR) Chiguay, falleció en ese centro asistencial.

La persecutora integrante del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía comunicó, además, que “la línea investigativa está abierta, tendiente a ubicar testigos, cámaras de seguridad y otros antecedentes".