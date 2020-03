Municipalidad de Antofagasta decreta estado de emergencia comunal por coronavirus

La alcadesa de Antofagasta, Karen Rojo, anunció este martes que se decretará estado de emergencia comunal debido al coronavirus. La medida se extenderá hasta el próximo 31 de marzo.

La edil afirmó “he tomado la determinación de hacer un decreto municipal para declarar a Antofagasta en emergencia comunal. Esto significa que vamos a tomar varias decisiones que van a permitir hacer compras expeditas, pero también permitirán tener una mayor coordinación para ofrecer los mejores servicios de prevención".

Esta decisión se dio a conocer tras una reunión que la autoridad sostuvo con la Cámara de Comercio y el Colegio Médico, y luego que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, entregara un nuevo balance del número de casos confirmados con Covid-19 en el país, cifra que ascendió a 201.

En esa línea, Rojo afirmó que se restringirá el acceso a espacios públicos y que, por ejemplo, no se entregarán permisos municipales para el uso de estos espacios de alta convocatoria. Sin embargo, precisó que en el caso de farmacias y supermercados, éstos permanecerán abiertos.

“Vamos a tener restricciones en cuanto a los espacios públicos, por ejemplo, de no otorgar permisos municipales para ocupar estos espacios. Vamos también a restringir el uso de lugares masivos dedicados al ocio, como cines, gimnasios y otros lugares de alta convocatoria que no son indispensables”, detalló la jefa comunal.

Agregando que “las condiciones sanitarias no están a la altura para abastecer un número considerable de personas que pueden tener la enfermedad. Esta medida de prevención van a ayudar a que el virus no se propague en la comuna”, llamando, además, al Presidente Sebastián Piñera a tomar “medidas preventivas y no reactivas”.