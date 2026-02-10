Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

La Municipalidad de Concepción optó por dar fin a la exhibición y abrir un sumario por la muestra colectiva que se montó en la sala Federico Ramírez del espacio Punto de Cultura de la sede comunal.

La exposición denominada “Sismografía del cuerpo: medidor telúrico de la figura humana” reunió trabajos de 10 artistas.

Según explicaron desde la sala al difundir esta muestra, las pinturas, dibujos, intervenciones sonoras e instalaciones reunidas, apuntaban a la reflexión respecto a cómo se representa el cuerpo en el contexto contemporáneo.

La muestra fue inaugurada el 6 de febrero y debía estar abierta hasta el viernes 13.

Entre las piezas de la exhibición figuró un acrílico sobre tela de dos por dos metros denominada Máquina de Guerra, del pintor Luis Almendra.

Según explicó el propio autor en sus redes sociales, se trata de un retrato alegórico de Camila Polizzi, la excandidata a alcaldesa de Concepción acusada de fraude al fisco.

“Es una pintura que aborda el poder contemporáneo desde la ironía, el exceso y la profanación de los símbolos oficiales”, explicó Almendra.

La obra muestra a una mujer vestida con el dolmán de los Húsares de la Muerte y botas rojas, portando una bazuca y una espada y montando un toro mecánico.