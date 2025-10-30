Municipalidad de Providencia presenta querella criminal contra estudiantes que lanzaron bombas molotov en el Liceo Lastarria

Desde el Municipio de Providencia anunciaron este jueves que presentarán una querella criminal contra los tres estudiantes que fueron detenidos esta jornada, luego de lanzar bombas molotov al interior del Liceo José Victorino Lastarria.

Esto, luego de que un grupo de cinco individuos, vestidos con ovelores blancos y encapuchados, protagonizaron incidentes en el exterior e interior del centro educativo, ubicado en Miguel Claro esquina avenida Providencia, lanzando los objetos incendiarios en el patio del recinto y hacia la vía pública, lo que motivó la suspensión de las clases.

Desde el municipio, liderado por el alcalde Jaime Bellolio (UDI), señalaron que la Corporación de Desarrollo Social, que administra los recintos educativos, presentará la querella criminal “en contra de los tres estudiantes detenidos este jueves por graves hechos ocurridos al interior y exterior del Liceo Lastarria”.

Además de la acción judicial, se activaron los protocolos fijados en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar con miras en la expulsión de los implicados en los desmanes.

El alcalde Bellolio afirmó que “lo que ocurrió hoy en el Liceo Lastarria es de la máxima gravedad, no solo porque utilizaron armas como las bombas molotov, sino porque también se las lanzaron a otros estudiantes que intentaron frenar su actuar”.

“Estos hechos no van a quedar impunes y por lo mismo, instruí al director de la Corporación de Desarrollo Social, presentar una querella criminal en contra de los tres estudiantes detenidos por su participación en estos hechos. Vamos a defender la educación pública de las personas que solo buscan destruirla poniendo en riesgo la vida de la comunidad educativa”, manifestó el jefe comunal.

Respecto a los detenidos, Bellolio señaló que dos de ellos fueron aprehendidos dentro del liceo, mientras que el tercero en el exterior.

“Los tres participaron en los disturbios. Quemaron el patio, pusieron en riesgo la vida y seguridad de toda la comunidad y el Ministro de Educación, el de Seguridad y el gobierno completo están mudos”, reclamó Bellolio.

Agregó que los jóvenes “están destruyendo la educación pública que tanto dijeron defender. La inacción del gobierno evidencia una preocupante desidia hacia la educación pública. Quedan cinco meses de mandato, así que no tienen excusa para no hacer aquello para lo que fueron elegidos”.