Overoles blancos protagonizan incidentes en el Liceo Lastarria: hay tres sujetos detenidos

Tres personas fueron detenidas durante la mañana de este jueves por graves desórdenes ocurridos en el Liceo Lastarria, en Providencia.

Varios sujetos vestidos con overoles blancos habrían protagonizado los incidentes en las afueras del colegio provocando el actuar del personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros.

A raíz de los hechos es que estuvo suspendido el tránsito a la altura de Miguel Claro con Avenida Providencia.

En la ocasión, de acuerdo a información preliminar, se detuvo a tres personas por desórdenes y de acuerdo a imágenes compartidas a través de redes sociales, los individuos habrían prendido fuego a diferentes implementos al interior del colegio.