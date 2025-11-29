BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Municipio de Temuco se querella por caso de maltrato animal: perro fue encontrado con extremidades mutiladas

    En la redes del municipio de Temuco señalaron que "no permitiremos que hechos como este queden impunes".

    María José HalabiPor 
    María José Halabi
    Créditos: Municipalidad de Temuco

    Este viernes, la Municipalidad de Temuco presentó una querella contra los responsables de un grave caso de maltrato animal, donde un perro fue encontrado con sus extremidades mutiladas a un costado de la vía del tren.

    Este siniestro hecho lo descubrió la agrupación animalista Patita Solidaria, cuyos voluntarios acudieron al rescate del animal tras recibir un mensaje en redes sociales que alertaba el estado del animal en Temuco, La Araucanía.

    En la redes de la Municipalidad de Temuco señalaron que la institución “presentó una querella por ensañamiento y maltrato animal tras el brutal caso del perrito ‘Vicente’, encontrado mutilado en la vía férrea".

    “Como municipio, reafirmamos nuestro compromiso con la protección y el bienestar animal, colaborando con las instituciones veterinarias y organizaciones de la sociedad civil para perseguir a quienes resulten responsables de este acto de crueldad. No permitiremos que hechos como este queden impunes”, determinaron.

    Por su parte, el alcalde de Temuco, Roberto Neira Aburto, comunicó la decisión de querellarse ante el Juzgado de Garantía, acompañado por representantes del Consejo Regional del Colegio Médico Veterinario (Colmevet) y de la Fundación Patitas Solidarias.

    A las afueras del Tribunal, Neira destacó que “como municipio, estamos acá para apoyar a las agrupaciones. Esta querella es contra quienes resulten responsables y busca colaborar para perseguir la culpabilidad de estas personas. Realmente no entendemos cómo un ser humano puede hacer esto contra un animal”.

    En la misma línea, el presidente regional de Colmevet, Thomas Venegas, comentó que el perro “llegó con sus miembros anteriores amputados, necrosados, con sangrado activo. El tren le pasó por encima y le amputó las extremidades; eso lo sabemos por la cauterización térmica típica de este tipo de impacto. Está en estado crítico y estamos haciendo todo lo posible para que salga adelante”.

    También indicó que el Colegio Médico Veterinario también interpondrá acciones legales por el caso.

    Lee también:

    Más sobre:Maltrato animalTemucoLa AraucaníaMunicipalidad de Temuco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encuentran los restos de joven argentino desaparecido en La Serena

    Policía de Múnich desarticula banda de ladrones chilenos y alerta posible vínculo con mafia sudamericana

    Trump endurece su postura y declara “cerrado” el espacio aéreo de Venezuela

    A qué se debe el fallo de los aviones A320: la razón detrás de la alerta global que afecta a miles de vuelos

    Trump advierte que se paralizará la migración a Estados Unidos desde países del tercer mundo

    Rebajan a arresto domiciliario parcial las cautelares del exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    3.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    4.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    5.
    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Alavés en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Alavés en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Leeds United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Leeds United en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 29 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 29 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Encuentran los restos de joven argentino desaparecido en La Serena
    Chile

    Encuentran los restos de joven argentino desaparecido en La Serena

    Rebajan a arresto domiciliario parcial las cautelares del exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes

    OS9 detiene en Antofagasta a integrante de “Los Pulpos” acusado de femicidio frustrado en Arica

    Credibilidad como activo estratégico: aprendizajes empresariales para un nuevo ciclo político
    Negocios

    Credibilidad como activo estratégico: aprendizajes empresariales para un nuevo ciclo político

    Solange Berstein: “Puede haber opiniones distintas, pero el consejo de la CMF funciona bien”

    Estudio Descrifa: Casi el 50% en Chile dice que nunca compraría un auto chino, pero se valora su relación precio/calidad

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas
    Tendencias

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    ¿Fin al misterio? Un estudio revela la naturaleza del 3I/ATLAS, el extraño objeto interestelar descubierto en Chile

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa
    El Deportivo

    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Más caras que la Champions League: los precios de las entradas para la final de la Copa Libertadores

    Final de la Copa Libertadores: el origen de la enorme supremacía de Brasil

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    “Es una lucha por la atención”: cómo HBO Max peleará la batalla del streaming en 2026

    Policía de Múnich desarticula banda de ladrones chilenos y alerta posible vínculo con mafia sudamericana
    Mundo

    Policía de Múnich desarticula banda de ladrones chilenos y alerta posible vínculo con mafia sudamericana

    Trump endurece su postura y declara “cerrado” el espacio aéreo de Venezuela

    A qué se debe el fallo de los aviones A320: la razón detrás de la alerta global que afecta a miles de vuelos

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón
    Paula

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile