Municipio de Temuco se querella por caso de maltrato animal: perro fue encontrado con extremidades mutiladas

Este viernes, la Municipalidad de Temuco presentó una querella contra los responsables de un grave caso de maltrato animal, donde un perro fue encontrado con sus extremidades mutiladas a un costado de la vía del tren.

Este siniestro hecho lo descubrió la agrupación animalista Patita Solidaria, cuyos voluntarios acudieron al rescate del animal tras recibir un mensaje en redes sociales que alertaba el estado del animal en Temuco, La Araucanía.

En la redes de la Municipalidad de Temuco señalaron que la institución “presentó una querella por ensañamiento y maltrato animal tras el brutal caso del perrito ‘Vicente’, encontrado mutilado en la vía férrea".

“Como municipio, reafirmamos nuestro compromiso con la protección y el bienestar animal, colaborando con las instituciones veterinarias y organizaciones de la sociedad civil para perseguir a quienes resulten responsables de este acto de crueldad. No permitiremos que hechos como este queden impunes”, determinaron.

Por su parte, el alcalde de Temuco, Roberto Neira Aburto, comunicó la decisión de querellarse ante el Juzgado de Garantía, acompañado por representantes del Consejo Regional del Colegio Médico Veterinario (Colmevet) y de la Fundación Patitas Solidarias.

A las afueras del Tribunal, Neira destacó que “como municipio, estamos acá para apoyar a las agrupaciones. Esta querella es contra quienes resulten responsables y busca colaborar para perseguir la culpabilidad de estas personas. Realmente no entendemos cómo un ser humano puede hacer esto contra un animal”.

En la misma línea, el presidente regional de Colmevet, Thomas Venegas, comentó que el perro “llegó con sus miembros anteriores amputados, necrosados, con sangrado activo. El tren le pasó por encima y le amputó las extremidades; eso lo sabemos por la cauterización térmica típica de este tipo de impacto . Está en estado crítico y estamos haciendo todo lo posible para que salga adelante”.

También indicó que el Colegio Médico Veterinario también interpondrá acciones legales por el caso.