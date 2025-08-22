SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Nevadas obligan a cerrar distintas rutas de la Región Metropolitana y de Valparaíso

La decisión se tomó por parte de las autoridades de manera preventiva para el resguardo de los conductores.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Nevadas en Santiago obliga al cierre de distintas rutas. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Este jueves, producto de la caída de nieve en distintos puntos del sector oriente de la Región Metropolitana y cordillerano de la Región de Valparaíso, se cerraron distintas rutas con la finalidad de resguardar la seguridad los conductores.

Durante la noche, la nevada cayó en comunas como Lo Barnechea, Puente Alto, Las Condes y San José de Maipo.

Precisamente, en esas comunas se vieron afectados distintos caminos, según informó Carabineros.

De acuerdo a la institución policial y Transporte Informa, uno de los cierres más relevantes se produjo en la avenida Pie Andino, que conecta Lo Barnechea con la comuna de Colina, producto de nevazones que se registran incluso en el sector de Los Trapenses.

El delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, señaló que “producto de la gran cantidad de agua caída y a la alta concentración de nieve, hemos dispuesto el cierre de la cuesta Pie Andino, tanto por el lado de Colina, por el lado de Lo Barnechea”.

Asimismo, con la finalidad de resguardar la seguridad de las personas, es que se decidió junto al alcalde Felipe Alessandri, el cierre de la Ruta G-21, que conecta la mencionada comuna del sector oriente, con el sector de Farellones.

El monitoreo de las autoridades también estableció el cierre de otros caminos. Así se decidió cerrar la cuesta La Dormida, la cual se cerró desde Tiltil a Olmué (Región de Valparaíso).

La cuesta Chada también verá restringida la circulación de vehículos en el sector de Huelquén.

La cuesta Barriga, de acuerdo a carabineros, se encuentra transitable, aunque con pequeños rodados.

Cierres región del Valparaíso

En la Región de Valparaíso, la autoridad reportó el cierre de la cuesta Chacabuco, el que inició desde las 22.15 horas.

Además, señalaron que en la comuna de Rinconada se cerraron la cuesta Chacabuco (ruta E- 115 G) y Las Bateas (E-105 G).

En la comuna de San Esteban se informó la clausura del tránsito en Campos de Ahumada (E-795) y San Francisco (E-753).

Más sobre:Nievesistema frontalRegión MetropolitanaRegión de ValparaísoLo Barnechea

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

EE.UU. anuncia que mató a un importante financista del Estado Islámico en incursión en Siria

Comienza a nevar en comunas de la RM: revisa registros subidos a redes sociales

FACH señala que restos de avión hallados en Parque Nacional Morro Moreno corresponderían a nave accidentada en 1977

Alejandra Arriaza, directora de Aduanas: “No se hacía inversión en compra de equipamiento mayor principalmente desde el año 2017”

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM

Los 10 proyectos clave que asume la nueva dupla económica del gobierno tras la renuncia de Marcel

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

5.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Servicios

SHOA emite amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

SHOA emite amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

SHOA emite amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6
Chile

SHOA emite amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Comienza a nevar en comunas de la RM: revisa registros subidos a redes sociales

FACH señala que restos de avión hallados en Parque Nacional Morro Moreno corresponderían a nave accidentada en 1977

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM
Negocios

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM

Los 10 proyectos clave que asume la nueva dupla económica del gobierno tras la renuncia de Marcel

Marceleconomics: las cifras del ministro saliente

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile
Tendencias

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

River Plate de Paulo Díaz elimina a Libertad de Paraguay en los penales y avanza a cuartos de la Copa Libertadores
El Deportivo

River Plate de Paulo Díaz elimina a Libertad de Paraguay en los penales y avanza a cuartos de la Copa Libertadores

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U

La delicada condición del hincha de la U que cayó al vacío en el estadio de Independiente

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

EE.UU. anuncia que mató a un importante financista del Estado Islámico en incursión en Siria
Mundo

EE.UU. anuncia que mató a un importante financista del Estado Islámico en incursión en Siria

Cómo los ataques a hospitales de maternidad alimentaron la crisis de natalidad en Ucrania

Colombia y Perú retoman el diálogo en medio de su creciente disputa por isla Santa Rosa de Yaraví

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos