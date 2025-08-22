Nevadas obligan a cerrar distintas rutas de la Región Metropolitana y de Valparaíso

Este jueves, producto de la caída de nieve en distintos puntos del sector oriente de la Región Metropolitana y cordillerano de la Región de Valparaíso, se cerraron distintas rutas con la finalidad de resguardar la seguridad los conductores.

Durante la noche, la nevada cayó en comunas como Lo Barnechea, Puente Alto, Las Condes y San José de Maipo.

Precisamente, en esas comunas se vieron afectados distintos caminos, según informó Carabineros.

De acuerdo a la institución policial y Transporte Informa, uno de los cierres más relevantes se produjo en la avenida Pie Andino, que conecta Lo Barnechea con la comuna de Colina, producto de nevazones que se registran incluso en el sector de Los Trapenses.

El delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, señaló que “producto de la gran cantidad de agua caída y a la alta concentración de nieve, hemos dispuesto el cierre de la cuesta Pie Andino, tanto por el lado de Colina, por el lado de Lo Barnechea”.

Asimismo, con la finalidad de resguardar la seguridad de las personas, es que se decidió junto al alcalde Felipe Alessandri, el cierre de la Ruta G-21, que conecta la mencionada comuna del sector oriente, con el sector de Farellones.

El monitoreo de las autoridades también estableció el cierre de otros caminos. Así se decidió cerrar la cuesta La Dormida, la cual se cerró desde Tiltil a Olmué (Región de Valparaíso).

La cuesta Chada también verá restringida la circulación de vehículos en el sector de Huelquén.

La cuesta Barriga, de acuerdo a carabineros, se encuentra transitable, aunque con pequeños rodados.

Cierres región del Valparaíso

En la Región de Valparaíso, la autoridad reportó el cierre de la cuesta Chacabuco, el que inició desde las 22.15 horas.

Además, señalaron que en la comuna de Rinconada se cerraron la cuesta Chacabuco (ruta E- 115 G) y Las Bateas (E-105 G).

En la comuna de San Esteban se informó la clausura del tránsito en Campos de Ahumada (E-795) y San Francisco (E-753).