Nicolás Zepeda al inicio de tercer juicio en su contra: “Yo no maté a Narumi”

A las 9.35 horas de este martes, a casi una década de la desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, en el Tribunal de lo Criminal del Ródano, Lyon, se inició el tercer juicio contra el chileno Nicolás Zepeda, expareja de la joven, acusado de su asesinato.

Tras la exposición de los hechos que se acusan, el magistrado que preside el tribunal, Eric Chalbos, vestido con una toga roja, se dirigió a Zepeda.

“Entiende usted de qué se le acusa: de haber matado premeditadamente a Narumi, lo cual constituye asesinato y conlleva cadena perpetua ¿Puede explicar brevemente cómo se siente respecto a estas acusaciones? ¿Admite estos actos?“, preguntó, según consigna L’Est Républicain.

Zepeda respondió de pie y alzando la voz

“¡Niego los cargos que se me imputan, soy inocente! Yo no maté a Narumi, y estoy luchando para demostrarlo", manifestó el acusado.

El niño que enloqueció de amor

En el interrogatorio, se le consultó al acusado sobre literatura chilena.

En un reportaje de La Tercera de 2017, se dio cuenta que en una de las publicaciones que Zepeda hizo en su blog escribió que uno de sus libros favoritos era El niño que enloqueció de amor, de Eduardo Barrios.

Sylvie Galley, abogada de la familia de la joven, preguntó a Zepeda si recordaba el título y el interrogado explicó que se trataba de un clásico chileno que leyó en la escuela.

“¿De qué trata la historia?“, inquirió la penalista.

“No lo recuerdo”, respondió el acusado.