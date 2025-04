“No es un chantaje, es la realidad”: Cataldo explica por qué profesores de Magallanes en paro deben retomar las clases

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó esta jornada la compleja situación de los profesores del SLEP de Magallanes, los cuales se encuentran con una paralización que ya se exitiende por un mes y que ha generado que los estudiantes de la zona aún no puedan iniciar el año escolar.

El miércoles pasado, y tras una jornada de votación, los docentes rechazaron las propuestas acordadas con el gobierno durante reuniones de trabajo y decidieron mantener el paro docente, en demanda de mejoras salariales.

Desde el Servicio Local de Educación (SLEP) de la región por su parte, dieron a conocer la jornada de ayer a los docentes que quienes no retomen las clases este lunes 7 de abril, no recibirán pago alguno por los días no trabajados durante la paralización.

Al respecto, y consultado sobre esto, Cataldo indicó que estaban dispuestos a continuar en conversaciones, sin embargo, la fecha es porque más allá de ese día ya no es posible luego recuperar las clases.

“Nosotros estamos dispuestos a mantener el diálogo, estamos dispuestos a seguir conversando en torno a la propuesta que consensuamos con los dirigentes durante esta semana. Es importante señalarlo: No es una propuesta unilateral, sino que es una propuesta que se trabajó por largas horas con los representantes dirigenciales y que, claro, en algunos casos fue aceptado, en otros casos fue rechazado. Es parte del proceso”.

Lo que no vamos a poder hacer, afirmó tajante, “es entregar recursos para aumentar las remuneraciones de los trabajadores de la educación, en particular profesores y profesoras. Eso está descartado”.

“Lo dijimos en diciembre, lo dijimos en enero, lo volvimos a decir en marzo, lo decimos ahora y lo hemos dicho durante todo este mes. Eso no es parte de las posibilidades presupuestarias, no es parte del diseño técnico. Tenemos que resolver un déficit que es de varias decenas de miles de millones de pesos que está en desarrollo en Magallanes y, por lo tanto, desde esa perspectiva invitamos a las comunidades educativas a retornar a clases”, sentenció.

Ministro Cataldo: “Yo podría argumentar a la inversa de que la movilización es un chantaje, porque pone a los niños como rehenes”

En esta línea, indicó que ya hay algunos colegios que ya tomaron la decisión de retornar a sus actividades regulares.

“Ya habiéndose cruzado la línea roja desde el punto de vista de los tiempos, nosotros tenemos el deber de resguardar el derecho a la educación y, por lo tanto, y no habiendo más espacio para la recuperación de clases después del 31 de diciembre, es que el día lunes es el último día en el que se puede reprogramar y, por lo tanto, poder recuperar las clases con la consecuente recuperación también de los salarios que no se están pagando”, apuntó.

Consultado sobre las críticas que han recibido de parte del Colegio de Profesores por esto, Cataldo fue claro en señalar que esto “no es un chataje, es la realidad”:

“Los tiempos no son infinitos, se agotan y que en ese marco no es posible luego recuperar las clases de la manera que corresponde y, por lo tanto, estaríamos asumiendo nosotros la pérdida de aprendizaje del territorio. Eso es algo que no podemos aceptar”, expresó.

Es más, indicó, “yo podría argumentar a la inversa de que la movilización es un chantaje, porque pone a los niños como rehenes frente a una demanda que no ha logrado resolverse y no se va a resolver porque no hay recursos para resolverlo”.