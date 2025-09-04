SUSCRÍBETE
Nacional

"No hay que cantar victoria": Daniel Jadue valora el fallo que lo mantiene en carrera como candidato a diputado, pero mantiene cautela

El candidato por el distrito 9 resaltó que no se "le puede dejar el devenir democrático de un país a una institución que con actos administrativos podría dejar afuera al que no le gustara”.

Rodrigo Gómez S. 
Rodrigo Gómez S.
Santiago, 29 de junio 2025. Votacion de Daniel Jadue durante las primarias presidenciales 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, abordó este miércoles el fallo del Segundo Tribunal Electoral Regional (TER), que rechazó un requerimiento presentado en su contra que buscaba dejarlo fuera de la competencia electoral por un cupo del distrito 9 a la Cámara de Diputados.

El escrito fue ingresado por el abogado Marcelo Brunet en representación de Renovación Nacional (RN), desde donde buscaban inhabilitar a Jadue como elector y así, restringir sus derechos electorales y sacarlo de la papeleta, producto de la acusación en su contra por los delitos de fraude al Fisco, cohecho y estafa concursal en el marco del caso Farmacias Populares.

En su programa de streaming, Sin Maquillaje, Jadue valoró el fallo que le permite continuar como carta del Partido Comunista (PC) como candidato por las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

“Efectivamente estamos dando un paso más, no hay que cantar victoria, queda todavía una apelación que pueden hacer al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) aquellos que no son capaces de ganarnos en la urna y, por lo tanto, quieren ganarnos por secretaría”, aseguró el exjefe comunal.

En esa línea, cuestionó que “esto de tratar de dejar a gente afuera, es importante que se le lean el fallo, porque el fallo establece cosas bien importantes. Una, por ejemplo, es que uno le puede dejar el devenir democrático de un país a una institución que con actos administrativos podría dejar afuera al que no le gustara”.

“¿A qué se refiere? Esto es re importante, que el hecho de presentar la formalización y la acusación como una atribución exclusiva de una Fiscalía Nacional, que hoy día además está tremendamente cuestionada de arriba hasta abajo, ¿no? Y en muchas causas. Pero ellos, en una cuestión que solo es atribución de ellos, que nadie puede reclamar, que nadie puede discutir, no pueden ser los que como ellos tienen la potestad exclusiva, te formalizan, te acusan y te dejan afuera. Entonces esto tiene que ser evaluado por un juez”, agregó Jadue respecto a los argumentos del TER para rechazar el requerimiento presentado por RN.

En ese sentido, agregó que “tiene que haber una jurisdicción y esto está en subir efectivamente los estándares del valor de la democracia a los niveles internacionales. En nuestro país esto todavía se discute. Hay algunos que todavía quieren que efectivamente sean estas instituciones que están cooptadas por determinados sectores y que ocupan con fines políticos a estas instituciones los que puedan definir quién es candidato y quién no”.

“Eso lo ha dejado establecido, por lo menos, en este primer fallo. El Segundo Tribunal Electoral y seguramente lo va a tener que ver el Tricel durante los próximos días. Así que vamos consolidando”, sumó.

“Ya hay un informe del Servel que dice que estoy completamente habilitado. Ya hay un informe del TER, del Tribunal Electoral Regional, que dice que estoy habilitado y que no hay nada que me impida ser candidato, que es lo que venimos diciendo desde un comienzo. Lo que ha hecho el tribunal es ratificar lo que nosotros venimos diciendo en contra de lo que han instalado los medios, en contra de lo que han instalado los interesados, los incumbentes, de que efectivamente podíamos tener la candidatura, porque en la democracia real, los derechos políticos solo pueden suspenderse con una ordena a firme, y aquí estamos completamente lejos”, añadió.

“Yo estoy absolutamente convencido. Voy a demostrar no solo mi inocencia, sino que además gran parte de cómo se ha dado este montaje y, por lo tanto, además vamos a seguir en esta pelea hasta el último día”, agregó Jadue respecto a su posibilidad de continuar como carta a la Cámara de Diputados.

