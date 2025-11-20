No pueden superar los 25 km por hora: anuncian fiscalizaciones por velocidad de los scooters en la Región Metropolitana

Durante la mañana de este jueves, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, anunció el inicio de una serie de fiscalizaciones a los scooters en la Región Metropolitana, para lo cual se utilizará una nueva herramienta desarrollada en Chile.

Actualmente la legislación chilena define que los scooter no pueden superar los 25 kilómetros por hora y según detalló el ministro, en caso de superar esta velocidad “pasa a ser un vehículo motorizado, y lo que corresponde en ese caso es retirarlo de circulación, al mismo tiempo de pasarle una multa al que lo conduce”.

Para las fiscalizaciones, que tendrán una etapa de marcha blanca durante los meses de noviembre y diciembre, se utilizará una herramienta que tiene por nombre SC-25.

“Hemos desarrollado una herramienta junto al apoyo de INACAP, que se llama el SC-25, una herramienta fabricada en Chile, un motivo de orgullo, que emula una herramienta similar que se desarrolló en España, que nos permite aquí en calle poder fiscalizar, evaluar si es que un scooter que está circulando por nuestras vías podría eventualmente circular a una velocidad mayor que la permitida”, detalló el ministro.

En la ocasión, Muñoz además realizó un llamado a no comprar scooters que infrinjan la normativa, “el llamado acá es sobre todo a ahora que viene navidad a comprar vehículos de este tipo que no puedan sobrepasar los 25kilómetros por hora y por lo tanto son un vehículo que es seguro para poder desplazarse por ejemplo en una ciclovía”.

De acuerdo a las cifras de Carabineros, en 2024 hubo 145 siniestros protagonizados por scooters, dejando a 24 personas heridas graves, sin registrarse fallecidos. En 2023 se registraron dos fallecidos y 28 lesionados.

La secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Renata Infante, recordó que “los ciclistas, los usuarios de scooter, deben respetar siempre la ley de tránsito, y al momento de subirse a su scooter, deben usar su casco, deben tener reflectancia, el scooter también debe contar con las luces que son relevantes para poder realizar los viajes de forma segura, y por sobre todo, respetar las velocidades máximas”.

Finalmente el jefe de la División de Fiscalización de la cartera, Óscar Carrasco, detalló que “los patines eléctricos, patineta eléctrica, o scooter, son ciclos, son vehículos que deben tener potencia, asistencia, veinticinco kilómetros por hora, y no más de 250 Watts”.

Además agregó que este piloto preventivo comenzó la semana pasada y hasta el momento de 100 vehículos controlados, el 30% incumple con la norma.

“Como lo señaló el ministro, vamos a continuar en este piloto durante el mes de noviembre, diciembre, y a partir del primero de enero del año 2026 comienza una fiscalización efectiva en calle con las sanciones correspondientes”, señaló.

Respecto a las multas, estás irán de 0,5 a 1 UTM bajo la figura de Vehículos Motorizado fuera de norma.