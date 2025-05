Nubia Vivanco, querellante en ProCultura: “La génesis de este caso está en la alianza de Boric y Larraín”

La abogada Nubia Vivanco es una de las querellantes en el caso ProCultura, una de las principales aristas del denominado Lío de Platas o caso Convenios, y donde el Ministerio Público pesquisa transferencias que superan los $6 mil millones.

Para ella, se utilizaba la fundación creada por el psiquiatra Alberto Larraín sólo como una pantalla, para así obtener fondos y desviarlos a sectores a fines al Presidente Gabriel Boric. De hecho, para la penalista, ambos serían la cabeza de lo que considera un grave fraude.

La arista vinculada a ProCultura se origina en Antofagasta, pero luego se advierten posibles irregularidades en distintas regiones ¿Cuál es su visión general del caso?

Creo que aquí lograron instalar un modus operandi que efectivamente resultó ser muy efectivo. Tomaron el estilo y se generó aprendizaje del símil político del Frente Amplio español, para efectos de generar organizaciones con fondos y así destinarlos rápidamente, con muy pocas exigencias. Descubrieron que a través de estas fundaciones podían entregarse los fondos en forma directa. Esto, para un partido político, era hacer cajas defraudando las arcas fiscales.

¿Cómo fue advirtiendo irregularidades y definió querellarse en las distintas regiones?

ProCultura me llamó la atención cuando surge el tema de Democracia Viva en Antofagasta y empiezo a estudiarlo. Me llama la atención esta fundación precisamente por quien la presidía, Alberto Larraín, y ya venía haciendo indagaciones respecto de este sujeto, por su rol como asesor de salud mental en el Congreso. Encontraba llamativo que en el caso de Gabriel Boric, cuando era diputado, tuviese un asesor psiquiatra en salud mental. Y bueno decidí enfocarme en esta fundación, no tenía tampoco capacidad para más y comenzamos a pedir antecedentes por Transparencia, advirtiendo que acá las irregularidades eran evidentes. Realizaban trabajos absurdos en función del giro que tenían.

¿Qué patrones evidenció?

Que se le entregaban fondos por convenios para desarrollar distintos trabajos. Estudió a ProCultura desde su origen y cómo los fondos que recibían fueron aumentando con los años. Esos fondos, además, venían de seremías y también de gobernaciones, todas vinculadas a la coalición de gobierno.

Acá se ha mencionado como implicados al exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y el propio Presidente Gabriel Boric ¿Hasta dónde estima que llegan las implicancias de este caso?

Yo creo que la génesis de este caso está claramente en la alianza de Boric y Larraín. Larraín no podría haber hecho nada sin Boric y Boric no podría haber hecho nada sin Larraín, porque es su psiquiatra, hay una relación médica. Y si bien Larraín parece ser un sujeto con las mejores intenciones y con un alto nivel de capacidad de compromiso con la salud mental, social, aflora el sustento ideológico. Sabiendo que no probablemente no serán gobierno durante uno o dos periodos, se dedicaron a generar estas fundaciones para generar fondos.

Creo que es lo mismo que pasa en el caso de la instalación de sitios de memoria. Compran inmuebles, crean fundaciones para la administración y así pueden vaciar las arcas fiscales. Se podrán atrincherar ahí en tanto no son gobierno, como la derecha en las universidades.

¿Estima que hay sustento entonces para haber solicitado la intervención del teléfono del Presidente?

No tengo todavía acceso completo a la carpeta investigativa, pero el material que tengo, más las explicaciones que te he dado respecto de dónde comienza esta génesis y esta vinculación, me parece del todo razonable. Por lo demás ya se han filtrado varios chats en que Larraín le habla a quien era el gobernador de Magallanes, señalándole que había hablado con el Presidente sobre que estaba todo listo y el Presidente estaba muy entusiasmado con el proyecto. Entonces, ciertamente no te quepa la menor duda que estaba absolutamente fundamentada la solicitud de Cooper. El problema es que para esta gente todo eso es normal, en el sentido de que el fin era supuestamente muy noble.

¿Y sobre Miguel Crispi?

Eso se justifica porque también se habían filtrado varios de sus chats con el tema ProCultura. En el caso de la Región Metropolitana con Claudio Orrego. Por eso mismo mi querella acá en la RM, que en principio era contra Larraín, también se amplía a Claudio Orrego.

¿Cómo analiza el rol de Alberto Larraín?

En la lógica de la política que ellos siguen, de mucho compañerismo, como lo llaman, creo que Larraín ejerce un poderoso control sobre Boric. Pero además, me da la impresión de que tienen perfiles muy semejantes. Son personas que provienen de familias relativamente acomodadas, sin mayores necesidades y con una suerte de conciencia social que los une. Creo que él comienza con un interés real respecto de la prevención de suicidio, pero luego hay una mezcla de relación profesional con lo político e ideológico, que creo que termina rayando, y es lo que indaga el fiscal Cooper, en una asociación ilícita para defraudar sistemáticamente las arcas fiscales.

O sea esa labor social terminó siendo la fachada.

Literalmente. ProCultura es una fachada y parte de un sistema de fundaciones creadas para defraudar al Fisco.