Ocho sujetos fueron detenidos tras robo a local comercial en Providencia: intentaron robar 12 computadores gamer

Ocho sujetos fueron detenidos en horas de la madrugada tras el robo a un local comercial de tecnología ubicado en la comuna de Providencia.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:45 horas, cuando personal municipal detectó que los individuos habían ingresado al local “Gamer Guild” ubicado en Av. Manuel Montt.

Al percatarse de la presencia de Seguridad Ciudadana, es que los sujetos huyeron en dos vehículos iniciándose de esta forma un seguimiento el cual culminó en intersección de Julio Prado con Clemente Fabres, donde se detuvo a los involucrados.

A raíz del seguimiento es que una de las patrullas municipales terminó volcada y según explicó el teniente de Carabineros, José Villarroel, oficial de ronda Santiago Oriente, “estos sujetos arrojan elementos metálicos conocidos comúnmente como miguelitos en la vía pública, provocando el accidente de tránsito de uno de los patrulleros municipales que se encuentra sin lesiones”.

Respecto a los detenidos, se trata de ocho hombres de nacionalidad chilena, siete de estos mayores de edad y un menor, todos con antecedentes policiales.

“Se recuperaron dos vehículos, uno de estos mantiene en encargo por robo de la comuna de Ñuñoa del día de ayer, no descartando que hayan sido los mismos sujetos, pero eso es parte de la investigación que va a desarrollar la fiscalía”, agregó.

Los sujetos habían intentado sustraer 12 computadores gamer, los cuales fueron recuperados en el procedimiento. Además al interior de los vehículos se encontraron diversos elementos para cometer los ilícitos.