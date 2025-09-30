“Ofrece una salida concreta”: Comunidad Judía en Chile respalda propuesta de Trump y Netanyahu para poner fin al conflicto Gaza

Palestinos cerca de un sitio de un ataque aéreo israelí, en la Ciudad de Gaza, el 27 de junio de 2025 Foto: Xinhua.

La Comunidad Judía en Chile ha valorado esta tarde la propuesta presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

El plan de paz prevé un alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes en un plazo de 72 horas, incluyendo además la formación de un órgano de gobierno provisional denominado “Junta de la Paz”.

Mediante un comunicado, junto con destacar la propuesta, la organización también instó a Chile para pronunciarse al respecto.

“El plan presentado por EE.UU, aceptado por Israel y respaldado por países árabes ofrece una salida concreta: terminar la guerra, liberar a los secuestrados, el desarme de Hamas y abrir un camino hacia una paz duradera para israelíes y palestinos”, sostienen.

“Chile no puede permanecer en silencio. Si la paz en Medio Oriente ha sido prioridad en la agenda nacional, hoy el Gobierno debe pronunciarse con claridad y apoyar este esfuerzo internacional”, añadieron.

Desde Chile en tanto, ya han manifestado su postura: mediante una declaración del canciller Alberto Van Klaveren esta mañana han dado a conocer que desde el gobierno “valoramos y vemos con esperanza la mediación y propuesta de paz presentada por Estados Unidos”.

“Chile aboga por el cese al fuego en Gaza, la liberación inmediata de todos los rehenes y por el acceso de ayuda humanitaria para la población civil”. señaló. "No es aceptable este horror y la única vía para detenerlo es avanzar hacia la implementación de la solución de dos Estados”.