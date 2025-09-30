Van Klaveren destaca postivamente propuesta de Trump para Gaza: “Vemos con esperanza la mediación”

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, valoró positivamente esta jornada la propuesta presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

El plan de paz prevé un alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes en un plazo de 72 horas, incluyendo además la formación de un órgano de gobierno provisional denominado “Junta de la Paz”.

Sobre la propuesta, el canciller destacó mediante su cuenta de X que Chile aboga por el cese al fuego y el acceso a ayuda humanitaria.

“Valoramos y vemos con esperanza la mediación y propuesta de paz presentada por Estados Unidos”, expresó. “Chile aboga por el cese al fuego en Gaza, la liberación inmediata de todos los rehenes y por el acceso de ayuda humanitaria para la población civil”.

Asimismo, indicó que la solución es avanzar “hacia la implementación de la solución de dos Estados”.

“No es aceptable este horror y la única vía para detenerlo es avanzar hacia la implementación de la solución de dos Estados”, apuntó.