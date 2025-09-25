SUSCRÍBETE
Nacional

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga

Se decomisó marihuana elaborada, plantas de cannabis sativa, clorhidrato de cocaína, pasta base y ketamina.

José NavarretePor 
José Navarrete

Por casi 10 horas, en coordinación con el Ministerio Público, Carabineros ejecutó un masivo despliegue antidroga, este miércoles, bajo el rótulo de “Operación Araucanía”.

La acción policial que permitió incautar drogas y detener a clanes familiares de microtraficantes que incluso comercializaban sustancias ilícitas en las cercanías de establecimientos educacionales.

“La figura que se ataca en esta Operación Araucanía es el microtráfico. Se incautó más de un kilo de droga, munición, una escopeta de fabricación artesanal, más una pistola de aire comprimido. Esta es una investigación de al menos tres meses que dirige la Fiscalía de Alta Complejidad y realiza las diligencias expertas el OS-7 de Carabineros y que terminan en una operación exitosa, en un golpe importante”, destacó el general Patricio Yáñez, jefe de la Zona Araucanía de Carabineros.

Fueron 30 los domicilios allanados, a plena luz del día, con labores de personal especializado del OS-7, apoyo del GOPE y la vigilancia del helicóptero de la Sección Aérea Araucanía.

El operativo culminó con 21 detenidos y el decomiso de marihuana elaborada, plantas de cannabis sativa, clorhidrato de cocaína, pasta base y ketamina, así como también, un arma de fuego, munición, cerca de $5 millones en efectivo y otras especies de interés investigativo.

El despliegue especializado de Carabineros se extendió por las comunas de Angol, Pitrufquén, Freire, Gorbea y el sector de Labranza en Temuco.

El fiscal regional (s) Alberto Chiffelle, explicó que los detenidos serán presentados ante la justicia “por infracción a la Ley de Drogas, el artículo 4° que es microtráfico”.

Los sujetos apresados quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco y pasaban este jueves a control de detención.

Chiffelle resaltó que estas intervenciones barriales “cumplen con un rol social importante y el clamor de los vecinos de distintas comunas”.

“Este es un hito en la persecución penal, en la labor interinstitucional y coordinada que se realiza en la región. Es primera vez que se realiza una intervención regional radicado todo en una sola causa, con los resultados que vemos”, sostuvo.

