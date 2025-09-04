SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“Operadores políticos”: Jefe programático de Kaiser dice que 106 mil funcionarios públicos serán despedidos de llegar a La Moneda

A juicio de Víctor Espinoza esta medida no afectará las cifras de desempleo, ya que -afirma- contarán con un sistema tributario que va a permitir realizar una reforma laboral y una reforma a la permisología para contrarrestar las desvinculaciones.

Por 
Lya Rosen
09 Mayo 2025 Entrevista a Victor Espinoza, representante economico de Johannes Kaiser. Foto: Andres Perez Andres Perez

Víctor Espinoza, el jefe programático del candidato Johannes Kaiser, explicó en una conversación con el Canal 24 Horas los ejes de las propuestas del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, algunas de las cuales marcarían un cambio radical en la economía chilena, en especial para los 106 mil funcionarios públicos que en su propuesta serían desvinculados de sus puestos de trabajos.

Una medida que, en palabras de Espinoza, el gobierno del candidato por el Partido Nacional Libertario, se pondría en efecto el mismo 12 de marzo de ser elegido. En la que los “operadores políticos” que “reciben por lo menos 2 millones de pesos, entre 2 y 3 millones de pesos mensuales” serán despedidos. Lo que a juicio del ingeniero comercial representan un gasto de US$ 2.200 millones.

La radical medida, que es parte de la disminución de entre 4,5% y 5% del PIB de gasto público, uno de los pilares de la propuesta económica de Kaiser directamente relacionada con la reducción de ministerios de 25 a 9, para “optimizar la funcionalidad del Estado”.

“Vamos a unificar Seguridad con Defensa para despolitizar la seguridad, porque nunca hemos visto corderos cazando lobos”, aseguró Espinoza, agregando que: “vamos a crear el Ministerio de Desarrollo Humano, que va a incluir Educación, va a incluir Trabajo, va a incluir Ciencia y Tecnología. Como ese gran ministerio que tiene (Javier) Milei, que es más o menos el mismo diseño. Exactamente”.

Además de fusionar carteras. Como lo detalló el jefe programático, en el Ministerio de Desarrollo Humano estaría el de la Mujer, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social, Trabajo y Educación. Por su parte, el Ministerio de Infraestructura incluirá Obras Públicas, Bienes Nacionales, Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones. Luego el Ministerio de Economía se va a fusionar con el Medio Ambiente, con Minería y con Energía.

Al ser abordado por el alza en la cesantía que provocaría el recorte de empleos, el asesor de Kaiser indicó que hay que dimensionar de manera completa el escenario, porque a su juicio “vamos a tener un sistema tributario que va a permitir (…) una reforma laboral, una reforma a la permisología, con declaración jurada y operación instantánea”.

Además, aseguró que los trabajadores despedidos contarán con herramientas para volver a reinsertarse en el mundo laboral. “Lo que vamos a hacer es certificar a los funcionarios públicos, porque vamos a digitalizar el Estado, como lo está haciendo con X-Road -el software para intercambiar información-, una carretera digital y todas las instituciones basadas en blockchain -libro de contabilidad digital descentralizado- para garantizar la transparencia y la trazabilidad del gasto”.

“Todos los funcionarios se van a capacitar y se van a certificar en estas áreas de digitalización y automatización. Por lo tanto, eso les va a servir a ellos como insumo, por ejemplo, si es que tienen que salir del Estado para reincorporarse rápidamente en el mercado”, aseguró.

Es más, en la misma entrevista Espinoza afirmó que ya manejan el catastro de las 106.000 personas que tienen contemplado despedir. “En el equipo de auditoría tenemos cómo se gastan todos los recursos del Estado y cómo eso evoluciona en tiempo real. En todas las instituciones del Estado, incluso en las empresas públicas, incluso en TVN”.

Pero fue más allá, refiriéndose a los 80.000 empleados que -afirma- tienen por lo menos dos contratos en el Estado: “son militantes políticos que tienen dos o tres, incluso cuatro contratos con el Estado. Un número de “adicionales” que también perderían sus puestos de trabajo y cuya desvinculación “tendrá un impacto, obviamente”, que sería asimilado con las otras propuestas de gobierno del candidato por el Partido Nacional y porque a su juicio se van a “reincorporar en el mercado laboral privado”.

Más sobre:Kaiserpropuestas económicasVíctor EspinozaMinisteriosdespidosfuncionarios públicosgasto público

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Nuevos ataques de Israel en el sur de Líbano dejan al menos un muerto y diez heridos

Jefe de la bancada de RN acusa al TER de “omitir flagrantemente” la Constitución al rechazar inhabilidad de Daniel Jadue

Aranceles, migración y carteles: la compleja agenda de Marco Rubio en México y Ecuador

Salario vital “original” y regla fiscal: los temas que el PC busca reponer en el programa de Jara

“No hay que cantar victoria”: Daniel Jadue valora el fallo que lo mantiene en carrera como candidato a diputado, pero mantiene cautela

Alcaldes insisten en destinar IVA comunal para financiar Ley de Seguridad Municipal e inician mesa de trabajo con el gobierno

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

4.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

5.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

“Operadores políticos”: Jefe programático de Kaiser dice que 106 mil funcionarios públicos serán despedidos de llegar a La Moneda
Chile

“Operadores políticos”: Jefe programático de Kaiser dice que 106 mil funcionarios públicos serán despedidos de llegar a La Moneda

Jefe de la bancada de RN acusa al TER de “omitir flagrantemente” la Constitución al rechazar inhabilidad de Daniel Jadue

Salario vital “original” y regla fiscal: los temas que el PC busca reponer en el programa de Jara

Ipsa supera los 9 mil puntos: las acciones que más impulsan nuevo récord y que lo dejan con su mayor retorno en 22 años
Negocios

Ipsa supera los 9 mil puntos: las acciones que más impulsan nuevo récord y que lo dejan con su mayor retorno en 22 años

Familia de Jorge Gálmez pacta venta de Mall Sport a Capital Advisors a 20 años de su fundación

Asesores económicos de Matthei y Jara se unen para criticar ajuste fiscal de Kast

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos
Tendencias

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná
El Deportivo

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town

Michael Clark confirma que la U evalúa presentar juveniles en la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”
Cultura y entretención

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Una ruta por andar: Matorral gira por Inglaterra y adelanta nuevo single con Naomi In Blue

Nuevos ataques de Israel en el sur de Líbano dejan al menos un muerto y diez heridos
Mundo

Nuevos ataques de Israel en el sur de Líbano dejan al menos un muerto y diez heridos

Aranceles, migración y carteles: la compleja agenda de Marco Rubio en México y Ecuador

Expresidente de Perú Alejandro Toledo recibe condena de 13 años de prisión por lavado de activos

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo