Nacional

Operativo en Panguipulli permite la detención de tres personas dedicadas al tráfico de drogas

Los imputados, que contaban con antecedentes penales previos, serían familiares entre sí. En los domicilios se incautaron diversas drogas, además de armamento y municiones.

Joaquín Barrientos 
Joaquín Barrientos
Operativo en Panguipulli permite la detención de tres personas dedicadas al tráfico de drogas

Una investigación desarrollada de manera conjunta entre Carabineros y la Fiscalía Regional de Los Ríos permitió la detención de tres personas dedicadas al tráfico de drogas en Panguipulli.

Esta semana se dio cumplimiento con tres órdenes de entrada y registro a distintos domicilios de la mencionada comuna, donde se logró la captura de estos sujetos, que tendrían vinculación familiar entre sí y contarían con antecedentes penales previos.

“Así las cosas, se logró incautar por personal policial en dichos domicilios, 3 balanzas digitales, alrededor de 78 bolsas con clorhidrato cocaína, 3 bolsas con ketamina, más de 36 bolsas con marihuana, todas dosificadas para su venta, alrededor de 124 municiones de diversos calibres, dos escopetas doble cañón, una de ellas desarmada, una pistola calibre 380 con 2 cargadores, además de la suma de 530 mil pesos en dinero en efectivo”, detalló sobre la incautación el fiscal (s) de Los Ríos, Eduardo Díaz.

Carabineros Los Ríos

Por su parte, el prefecto de Carabineros de Valdivia, coronel Juan González, destacó que el operativo se da “por un trabajo de inteligencia policial que se traduce en colaboración con el Ministerio público para desbaratar una organización criminal”.

Para el seremi de Seguridad Pública de Los Ríos, Alejandro Reyes, “da cuenta de un trabajo eficiente, eficaz y sobre todo muy serio responsable de Carabineros de Chile, a quien validamos permanentemente su trabajo porque no tan solo este procedimiento, sino en todo el trabajo en terreno demuestra su profesionalismo”, .

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Panguipulli, donde serán formalizados este domingo 10 de agosto.

