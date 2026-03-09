SUSCRÍBETE
    Nacional

    Ordenan prisión preventiva contra médico ecuatoriano acusado de emitir más de 11 mil licencias médicas fraudulentas en Coquimbo

    La investigación del Ministerio Público sostiene que el imputado generó subsidios por incapacidad laboral superiores a $4.600 millones y se convirtió en el mayor emisor de licencias del país durante 2024.

    Por 
    Roberto Martínez
    Licencias médicas

    Este lunes, el Juzgado de Garantía de Coquimbo decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra un imputado identificado por las iniciales L.R.C.Z., un médico cirujano de nacionalidad ecuatoriana, formalizado por el Ministerio Público como autor de delitos reiterados de emisión fraudulenta de licencias médicas y fraude de subvenciones.

    Según los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización, los hechos investigados habrían ocurrido entre enero de 2023 y junio de 2025 en la comuna de Coquimbo.

    De acuerdo con la investigación, el imputado -quien figura como médico general sin especialidad registrada en el registro de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud de Chile- habría emitido 11.880 licencias médicas electrónicas durante el período investigado.

    Estos permisos fueron tramitados a través de las plataformas I-Med y Medipass, tanto para afiliados del sistema público como privado. En detalle, 11.239 licencias correspondieron a usuarios de Fonasa y 935 a afiliados de isapres.

    El facultativo extendía los documentos bajo su propio nombre como prestador individual y también mediante el centro de salud Surmédica SpA, entidad que, según la investigación, fue creada por el imputado junto a su madre y que registra domicilio en Coquimbo.

    Del total de licencias emitidas, solo 275 fueron otorgadas de manera presencial, mientras que 11.065 se emitieron en modalidad remota, lo que lo posicionó como el mayor emisor de licencias médicas del país durante 2024, según los antecedentes presentados por el ente persecutor.

    Además, la mayoría de los diagnósticos consignados correspondían a patologías de salud mental y enfermedades osteomusculares, pese a que el imputado no posee especialidad médica en esas áreas.

    Funcionarios viajaban o iban al casino

    La investigación también identificó situaciones irregulares vinculadas a funcionarios públicos.

    En concreto, se detectó que el imputado emitió 36 licencias médicas a 34 funcionarios que viajaron al extranjero durante sus períodos de reposo.

    Asimismo, se estableció que otras seis licencias fueron otorgadas a funcionarios públicos que asistieron a casinos de juego mientras se encontraban con licencia médica.

    Referencial JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Subsidios por más de $4.600 millones

    Del total de licencias extendidas a afiliados de Fonasa, 10.741 fueron efectivamente tramitadas, generando el pago de subsidios por incapacidad laboral considerados improcedentes por un monto superior a los $4.639 millones.

    Estos pagos son parte del presunto fraude al sistema de seguridad social que investiga el Ministerio Público.

    Tras analizar los antecedentes, el magistrado Darío Díaz ordenó el ingreso inmediato del imputado a prisión, argumentando riesgo de fuga y descartando la posibilidad de fijar una caución o fianza.

    Asimismo, el tribunal estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

    “(El delito) se encuentra acreditado; básicamente por lo que el fiscal ha sustentado en su imputación, que es el número de licencias que el imputado emitió, las circunstancias en que aparentemente se habrían extendido, el número de atenciones diarias, los promedios mensuales, los horarios de emisión de estas licencias médicas; eso por cierto es un antecedente demasiado contundente que me permite, por ahora, tener por configurado la letra a) del artículo 140”, explicó el juez, al fundamentar la decisión de decretar la medida cautelar más gravosa.

    Con la resolución judicial, el imputado permanecerá en prisión mientras el Ministerio Público desarrolla diligencias destinadas a determinar el alcance del presunto fraude y la eventual participación de otros involucrados en la emisión masiva de licencias médicas.

