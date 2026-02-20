SUSCRÍBETE
    Nacional

    Orrego por requerimiento de UDI y republicanos ante el Tricel para destituirlo: “Si quieren ocupar el cargo, que sea por elecciones”

    "No es bueno tratar de llevar la política a los tribunales o instrumentalizar la justicia con fines políticos”, aseveró.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Claudio Orrego, Gobernador DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al requerimiento pendiente presentado por la oposición al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para pedir su destitución, y que constituye la carta final de ese sector para removerlo de su cargo luego del rechazo del desafuero por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco del caso ProCultura.

    En diálogo con radio Infinita, Orrego acusó que “las cosas en política se dirimen en las elecciones y lo que yo le he dicho a los consejeros regionales republicanos y también de la UDI es que si quieren ocupar el cargo gobernador, lo hagan por elecciones, pero no lo hagan por los tribunales inventando cosas o de alguna manera tergiversando informes que tienen otro objetivo".

    “Aquí también hubo abogados querellantes, tanto del Partido Republicano como de la UDI, que no terminaron en mentir y en faltar la verdad y en filtrarlo todo durante todo el proceso, inclusive los alegatos de las cautelares y les fue como les fue. No es bueno tratar de llevar la política a los tribunales o instrumentalizar la justicia con fines políticos”, agregó el gobernador.

    En julio pasado 16 consejeros regionales de la UDI, Republicanos y Renovación Nacional (RN) ingresaron al Tricel el requerimiento de más de 100 páginas con el fin de destituir al gobernador. El escrito lo acusa de “notable abandono de deberes y faltas a la probidad”.

    Orrego manifestó su tranquilidad con el rechazo unánime al desafuero por parte de la Corte y volvió a arremeter en contra de la Fiscalía de Antofagasta. “Son tantos los errores graves de hechos y de derechos que uno se pregunta si es negligencia grave y simplemente trabajo pésimamente hecho o hay mala intención. Eso es lo que yo le pido a la Fiscalía Nacional que investigue”, señaló.

    “No es que no hayan antecedentes para formular acusaciones. Pero esta acusación falsa que montó la Fiscalía de Antofagasta en mi contra no tenía ningún antecedente serio. Eso es lo que dice el fallo", agregó.

    Adicionalmente, señaló que Alberto Larraín, fundador de ProCultura e imputado por fraude al fisco, hizo un “tremendo daño” a las fundaciones en Chile. “Para qué te digo el daño que le hizo al gobierno regional y a mí como persona. Yo creo que tiene que hacerse la investigación. Aquí se cometieron delitos y las personas que los cometieron tienen que responder”, apuntó.

