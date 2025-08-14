OS9 de Carabineros realiza labores en la casa en que mantuvieron cautivo a empresario secuestrado en Quilicura

Hasta la calle Inés de Suárez de La Pintana, en la población El Castillo, personal especializado del OS9 de Carabineros llegó este viernes para desarrollar labores en el marco de la investigación por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani.

En esa calle está la casa en que Cantergiani permaneció cautivo mientras sus captores contactaban a su familia para exigir dinero a cambio de su liberación.

El CEO de Ceroplas fue secuestrado la mañana del 7 de agosto cuando llegaba a la fábrica en Quilicura y fue liberado esa noche, tras el pago de 80 millones, en el límite entre La Pintana y Puente Alto, en la zona sur de la capital, en una zona cercana al inmueble en que estuvo.

Este miércoles se formalizó a los primeros detenidos en el caso y este sábado van a formalizar a los otros dos.

Las dos detenciones más recientes se concretaron anoche en en un inmueble ubicado en la calle Santa Petronila de Estación Central.

En ese lugar, además, Carabineros detuvo al “Gordo Alex”, uno de los líderes de la facción Los Piratas del Tren de Aragua, que sería clave en el secuestro y homicidio del exmilitar y disidente venezolano refugiado Ronald Ojeda Moreno.