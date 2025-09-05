SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Padre del exfuncionario del hospital de Osorno dice que su hijo no es TEA y condena agresiones: “Esto fue tortura”

El hombre reveló que al conocerse los registros esta semana se contactó con el INDH para que tomaran acciones. El organismo se querelló.

José NavarretePor 
José Navarrete
Conmoción por caso de torturas en Hospital de Osorno.

El papá del exfuncionario del Hospital Base San José Osorno que fue atado, quemado y rapado por cuatro colegas del recinto, insistió en que su hijo merece justicia por los horrores que debió padecer.

Por solicitud de la Fiscalía de Los Lagos, este jueves fueron detenidos tres de los agresores y la Policía de Investigaciones está trabajando para ubicar al cuarto.

Esto fue tortura y no prescribe antes de diez años”, sostuvo el padre de la víctima en entrevista con radio ADN.

El hombre reveló que al conocerse los registros esta semana se contactó con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para que tomaran acciones.

Asimismo, hizo una aclaración respecto a que se informó que su hijo tenía un diagnóstico de autismo, algo que desmintió, señalando que fue un elemento que permitió mantener reserva de su identidad. Las comunicaciones del Ministerio de Salud respecto al caso, no mencionan ese aspecto.

Sobre las agresiones, el padre, nombrado como Juan, señaló que su hijo no le contó todos los detalles cuando ocurrieron los hechos, entre los años 2018 y 2020. Hoy la víctima está fuera del país.

“Me contó que lo habían golpeado, entre varios lo amarraron, pero no que lo habían rapado ni que le habían prendido fuego en las cejas con gas, que lo habían torturado”, dijo.

INDH se querelló

Por otro lado, este jueves, la sede de Los Lagos del INDH presentó ante el Juzgado de Garantía de Osorno una querella por el delito de tortura en contra de quienes resulten responsables.

“Tortura porque se trata de personas que en su condición de funcionarios públicos infligieron sufrimiento a otro y además en un recinto público”, precisó el director nacional del INDH, Yerko Ljubetic.

El abogado destacó que “desde el momento en que el INDH tomó conocimiento de lo ocurrido hizo las indagaciones necesarias que han permitido ejercer acciones legales al respecto”.

“Esto no sólo es gravísimo por tratarse del delito de tortura, sino por el hecho de que existe la obligación del Estado de que el espacio de trabajo donde se desempeñan sus funcionarios sean lugares seguros”, recalcó.

En la querella se solicita que el Servicio Médico Legal desarrolle pericias del Manual de las Naciones Unidas para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Protocolo de Estambul.

También, se pide el empadronamiento de posibles testigos pertenecientes al Servicio de Salud de Osorno que puedan dar cuenta del hecho y, de la misma manera, solicitar información al organismo público relativa a las investigaciones internas que puedan aportar antecedentes.

Más sobre:JudicialOsornoHospital de OsornoSaludINDHFiscalía de Los LagosPDITEA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Autofin casi duplicó sus ganancias y ahora busca un aumento de capital por $30 mil millones

Mitsui presenta querella por estafa en contra de empresario minero francés

Firma chilena invertirá US$240 millones en proyecto de almacenamiento en la Región de Atacama

Exjefe de la BH de la PDI, académicos y especialista en crimonología: el comando “meritocrático” de Franco Parisi

Nada parece detener a la Bolsa de Santiago y el IPSA ya supera los 9.200 puntos

Llueve o no para Fiestas Patrias: DMC entrega pronósticos para las próximas semanas

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

4.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

5.
Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Rating del jueves 4 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 4 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde se cambia la hora y cuáles regiones no modifican los relojes este fin de semana

Dónde se cambia la hora y cuáles regiones no modifican los relojes este fin de semana

Exjefe de la BH de la PDI, académicos y especalista en crimonología: el comando “meritocrático” de Franco Parisi
Chile

Exjefe de la BH de la PDI, académicos y especalista en crimonología: el comando “meritocrático” de Franco Parisi

Llueve o no para Fiestas Patrias: DMC entrega pronósticos para las próximas semanas

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Autofin casi duplicó sus ganancias y ahora busca un aumento de capital por $30 mil millones
Negocios

Autofin casi duplicó sus ganancias y ahora busca un aumento de capital por $30 mil millones

Mitsui presenta querella por estafa en contra de empresario minero francés

Firma chilena invertirá US$240 millones en proyecto de almacenamiento en la Región de Atacama

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral
Tendencias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

Lionel Messi sorprende en Argentina y pone en duda su participación en el Mundial de Norteamérica
El Deportivo

Lionel Messi sorprende en Argentina y pone en duda su participación en el Mundial de Norteamérica

“Falta de voluntad y ganas”: técnico de Alemania se lanza contra los jugadores tras caer en las Eliminatorias

Arquero campeón del mundo con Brasil se rinde ante Lawrence Vigouroux por su actuación en la Roja

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar
Cultura y entretención

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

La gobernadora de Nueva York desafía a Trump con una orden para facilitar el acceso a vacunas contra el Covid-19
Mundo

La gobernadora de Nueva York desafía a Trump con una orden para facilitar el acceso a vacunas contra el Covid-19

Egipto reafirma que el desplazamiento “no es una opción” para los palestinos y que “solo liquidará su causa”

Ucrania se convierte en el primer país del mundo en prestar servicios públicos con un agente de Inteligencia Artificial

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral