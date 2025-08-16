SUSCRÍBETE
Nacional

Padres de carabinero David Florido reiteran molestia por fuga de asesino de su hijo desde cárcel de Valparaíso

La familia de Florido afirma que recién ahora se enteraron que Juan González Quezada había sido trasladado desde la cárcel de La Serena al recinto penitenciario de Valparaíso.

 

Mientras funcionarios de Carabineros mantienen la intensa búsqueda de Jairo Adonis González Miranda,Juan Israel González Quezada y Claudio Alexander Fornes Vicuña, los tres reos que durante la madrugada del viernes se fugaron desde la cárcel de Valparaíso, la familia del suboficial mayor David Florido, quien fue asesinado por González en 2022, reiteró su molestia.

Juan Israel González Quezada, se encontraba cumpliendo presidio perpetuo por el crimen del carabinero David Florido y, hasta la fecha, solo había cumplido poco más de tres años de la sanción de presidio perpetuo calificado que pesa en su contra, y, de acuerdo a los familiares de Florido, recién ahora se enteraron que había sido trasladado desde la cárcel de La Serena al recinto penitenciario de Valparaíso, el que consideran bastante menos seguro.

Juan Carlos Florido, padre del carabinero asesinado, señaló este sábado que “me siento totalmente abandonado, abandonado porque aquí se tomaron decisiones y resoluciones que nosotros como familia tampoco sabíamos, yo hasta el momento pensaba que este hombre estaba en una cárcel de Alta Seguridad y que estaba en La Serena, pero esto para mí ha sido una noticia bastante sorpresiva y que me tiene bastante molesto”.

Por su parte la madre del carabinero, Raquel Cisterna, afirmó que “esto va mucho más allá de que se escapó, que lo ayudaron, que no lo ayudaron, aquí hay un daño y nosotros somos las víctimas, no somos delincuentes, hay que revertirlo porque es un daño que se hace a toda una familia que ya estaba dañada”.

La historia de David Florido

El viernes 10 de junio de 2022, el entonces cabo segundo de Carabineros, David Andrés Florido Cisterna, murió luego de ser baleado en la cabeza en una barbería en Pedro Aguirre Cerda (PAC), Región Metropolitana.

Dicho crimen se registró cerca de las 19.00 horas, en un local ubicado en la intersección de las calles La Marina con La Cisterna.

Hasta ese lugar, David Florido concurrió en el marco de un operativo, a raíz de una denuncia por la presencia de armamento de alto calibre en el lugar.

Sin embargo, en el lugar se originó un enfrentamiento, en el cual el uniformado terminó siendo baleado en su cabeza. Si bien el funcionario fue llevado hasta el Hospital Barros Luco, los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida y falleció.

En paralelo, el autor del disparo se dio a la fuga y, posteriormente, se iniciaron investigaciones para dar con el paradero de los involucrados.

Tras su muerte, David Florido recibió un ascenso póstumo a suboficial mayor y, además, se renombró una de las tenencias de la mencionada comuna con su nombre, quedando como Tenencia SOM David Florido Cisterna.

Detención

Una semana después del fatal baleo, la Fiscalía Metropolitana Sur confirmó la detención de Juan González Quezada por parte de personal del OS9 de Carabineros de Chile, en Colina, precisamente en la intersección de las rutas Los Libertadores con G-115.

El sujeto fue puesto a disposición de la justicia y tras avanzar la investigación penal, el 2 de abril de 2025 se le declaró culpable del homicidio consumado del suboficial y del homicidio frustrado del cabo Álvaro Sánchez.

Por lo anterior, el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Juan González Quezada a presidio perpetuo calificado.

Más sobre:David FloridoReosCárcel de ValparaísoValparaíso

COMENTARIOS

Portada del dia

