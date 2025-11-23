Paris Parade 2025 reúne a más de un millón de personas y 1.000 artistas en Santiago

Más de un millón de personas asistieron al Paris Parade 2025, el desfile navideño más grande de Sudamérica, que este domingo reunió a más de 1.000 artistas y 13 globos gigantes en el centro de Santiago.

La 14ª edición del desfile, organizado por Paris en conmemoración de su 125° aniversario, transformó la Alameda y Avenida Providencia en un espacio de celebración familiar bajo el lema “Por un mundo mejor: La voz de la esperanza”. Este año, el recorrido fue el más largo de su historia, desde Avenida Providencia a la altura del Metro Salvador hasta la Alameda frente a La Moneda.

Entre las veredas se desplegaron globos gigantes inspirados en personajes como Harry Potter, Sonic, Hello Kitty, Kuromi, Ralf, Marshall de Paw Patrol, Bugs Bunny, Chavo del Ocho, Bluey, Batman, Peppa Pig y Las Chicas Súper Poderosas.

El espectáculo contó con un millar de artistas, entre comparsas de danza urbana y folclórica, bandas de bronces, acróbatas y patinadores. El cierre estuvo marcado por la música en vivo del Coro Gospel Chile y la aparición del Viejito Pascuero.

DIEGO MARTIN / ATON CHILE

Fernanda Kluever, gerenta de Clientes y Sostenibilidad de Paris, destacó que “ha sido una celebración histórica que refleja nuestro compromiso de reunir a las familias y encender la voz de la esperanza por un mundo mejor”.

Juan Luis Taverne, gerente general de Paris, señaló que el evento se desarrolló “sin contratiempos” gracias a una cuidadosa planificación.

En materia de sostenibilidad, Paris Parade 2025 continuó con la medición de su huella de carbono, implementó upcycling en vestuario y escenografía, y mantuvo 14 puntos limpios para la gestión de residuos, consolidando prácticas responsables que buscan minimizar el impacto ambiental del desfile.