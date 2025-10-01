Parisi promete uso de pistolas taser para policías, Fuerzas Armadas y guardias municipales
El candidato del PDG hizo el anuncio tras constatar el "uso y efectividad" de estas armas de electrochoque no letal.
El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, prometió esta jornada que en su eventual gobierno -y con el respaldo del Congreso- buscará habilitar el uso de las pistolas taser para las fuerzas policiales, Fuerzas Armadas y también para la seguridad municipal.
Esto, indicó, tras constatar el uso y efectividad de estas armas de electrochoque no letal en el marco de la SeguridadExpo 2025.
“Las estuvimos utilizando, vimos la efectividad y la simplicidad en el uso, pero en forma responsable y con esquema de entrega de cartuchos y, además, de su mantención”, afirmó.
Así, explicó, como mandatario, “y con el PDG en el Parlamento, daremos prioridad a la autorización para las pistolas taser en las fuerzas de orden y también en las Fuerzas Armadas”.
Sumado a esto, añadió, permitirán que los guardias municipales “también puedan utilizarlo, porque estamos mandando al descampado de la violencia a nuestros guardias que claramente tenemos que cuidar y respaldar”.
