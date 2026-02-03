Partido Republicano niega acusaciones del Senador Kusanovic por “negociaciones a espaldas”

El senador independiente (ex Renovación Nacional), Alejandro Kusanovic declaró el día de ayer, estar decepcionado del Partido Republicano respecto a las “negociaciones efectuadas a espaldas de los parlamentarios” por lo que decidió desmarcarse del futuro Gobierno.

Bajo esta premisa, el actual presidente de republicanos, Arturo Squella, apuntó al parlamentario afirmando que nombrar a las personas indicadas no es un “ vinculante ” a las negociaciones con parlamentarios de “extrema izquierda”. Sin embargo, intentó bajar el perfil a la controversia, calificando como “natural” y “obvio” que los parlamentarios presenten sus nombres preferidos para la administración local.

Asimismo, Squella argumentó que, si algunas de las propuestas no fueron aceptadas o no han cumplido con el “estándar que se fija en la futura administración” es algo que “se tiene que revisar”, por ello, recalcó que “tienen que ser las personas indicadas ”.

Por último, el líder del Partido Republicano fue crítico a los dichos del senador Kusanovic, atribuyendo su reacción a “sentimientos encontrados” que, según él, carecen de “elemento sustantivo”, por ello sentenció al decir que “la verdad es que con el andar del tiempo y viendo los buenos resultados de la administración van a quedar de lado”.

Los dichos de Kusanovic

Durante la jornada del lunes, el senador independiente, Alejandro Kusanovic, afirmó que se alejará del futuro Gobierno de José Antonio Kast debido a un profundo desacuerdo con decisiones en designación de autoridades regionales.

A través de un comunicado, el parlamentario de Magallanes expresó que siente una “profunda decepción ante el trato brindado a los parlamentarios de nuestro sector y, por extensión, a la Región de Magallanes“. Al respecto, asegura que esto se debe a que ”es inaceptable que, en un proyecto de gobierno que apoyé con convicción, se tomen decisiones que vulneran la confianza y la representatividad local”.

Según explicó en el comunicado, Kusanovic detalla que la designación de delegados provinciales no contó con la participación regional donde además, se retiraron las candidaturas del delegado regional con “excusas injustificadas”.

Sumado a lo anterior, recalcó que “lo más alarmante es constatar que la verdad de estas acciones respondena negociaciones efectuadas a espaldas de los parlamentarios de la zona, pactando con sectores ajenos a nuestro sector político”.

Por ello, el parlamentario concluyó anunciando la decisión de desvincularse del futuro Gobierno y ejercer como senador Independiente, fuera de bancada.