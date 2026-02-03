SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Partido Republicano niega acusaciones del Senador Kusanovic por “negociaciones a espaldas”

    A través de un comunicado el senador independiente, ex Renovación Nacional, Alejandro Kusanovic, decidió desvincularse del futuro Gobierno.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Arturo Squella DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El senador independiente (ex Renovación Nacional), Alejandro Kusanovic declaró el día de ayer, estar decepcionado del Partido Republicano respecto a las “negociaciones efectuadas a espaldas de los parlamentarios” por lo que decidió desmarcarse del futuro Gobierno.

    Bajo esta premisa, el actual presidente de republicanos, Arturo Squella, apuntó al parlamentario afirmando que nombrar a las personas indicadas no es un “vinculante” a las negociaciones con parlamentarios de “extrema izquierda”. Sin embargo, intentó bajar el perfil a la controversia, calificando como “natural” y “obvio” que los parlamentarios presenten sus nombres preferidos para la administración local.

    Asimismo, Squella argumentó que, si algunas de las propuestas no fueron aceptadas o no han cumplido con el “estándar que se fija en la futura administración” es algo que “se tiene que revisar”, por ello, recalcó que “tienen que ser las personas indicadas”.

    Por último, el líder del Partido Republicano fue crítico a los dichos del senador Kusanovic, atribuyendo su reacción a “sentimientos encontrados” que, según él, carecen de “elemento sustantivo”, por ello sentenció al decir que “la verdad es que con el andar del tiempo y viendo los buenos resultados de la administración van a quedar de lado”.

    Los dichos de Kusanovic

    Durante la jornada del lunes, el senador independiente, Alejandro Kusanovic, afirmó que se alejará del futuro Gobierno de José Antonio Kast debido a un profundo desacuerdo con decisiones en designación de autoridades regionales.

    A través de un comunicado, el parlamentario de Magallanes expresó que siente una “profunda decepción ante el trato brindado a los parlamentarios de nuestro sector y, por extensión, a la Región de Magallanes“. Al respecto, asegura que esto se debe a que ”es inaceptable que, en un proyecto de gobierno que apoyé con convicción, se tomen decisiones que vulneran la confianza y la representatividad local”.

    Según explicó en el comunicado, Kusanovic detalla que la designación de delegados provinciales no contó con la participación regional donde además, se retiraron las candidaturas del delegado regional con “excusas injustificadas”.

    Sumado a lo anterior, recalcó que “lo más alarmante es constatar que la verdad de estas acciones respondena negociaciones efectuadas a espaldas de los parlamentarios de la zona, pactando con sectores ajenos a nuestro sector político”.

    Por ello, el parlamentario concluyó anunciando la decisión de desvincularse del futuro Gobierno y ejercer como senador Independiente, fuera de bancada.

    Más sobre:NacionalPartido RepublicanoArturo SquellaAlejandro Kusanovic

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    “Pequeñez y frivolidad”: Boric responde a Squella por acusación de “amarre” ante postulación de Bachelet a la ONU

    Detienen al presunto autor de homicidio frustrado en Valdivia: habría atacado a la víctima con un machete en la vía pública

    Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en biopic dirigida por Cameron Crowe

    Lo más leído

    1.
    Caso ProCultura: fiscal apunta a rol de Orrego en fraude al Fisco con programa de prevención del suicidio

    Caso ProCultura: fiscal apunta a rol de Orrego en fraude al Fisco con programa de prevención del suicidio

    2.
    Detienen al presunto autor de homicidio frustrado en Valdivia: habría atacado a la víctima con un machete en la vía pública

    Detienen al presunto autor de homicidio frustrado en Valdivia: habría atacado a la víctima con un machete en la vía pública

    3.
    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga y sostiene: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga y sostiene: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    4.
    Bienes Nacionales inicia regularización gratuita de títulos de dominio para familias afectadas por incendios

    Bienes Nacionales inicia regularización gratuita de títulos de dominio para familias afectadas por incendios

    5.
    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet
    Chile

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    “Pequeñez y frivolidad”: Boric responde a Squella por acusación de “amarre” ante postulación de Bachelet a la ONU

    Detienen al presunto autor de homicidio frustrado en Valdivia: habría atacado a la víctima con un machete en la vía pública

    Casi todos los fondos de pensiones subieron en el arranque del año
    Negocios

    Casi todos los fondos de pensiones subieron en el arranque del año

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

    Dipres apunta a los ingresos por impuestos a las empresas como la gran debilidad para proyectar cifras fiscales

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien
    Tendencias

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U
    El Deportivo

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U

    Felipe Correa ratifica a Nicolás Córdova como técnico de la Roja y revela el calendario de amistosos de Chile en 2026

    “Si hubiera venido Djokovic, hubiera sido increíble”: Nicolás Massú se prepara para recibir a Serbia en la Copa Davis

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington
    Cultura y entretención

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en biopic dirigida por Cameron Crowe

    Lucky: así luce Anya Taylor-Joy en su nueva serie para el streaming

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca
    Mundo

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?