Pasajero muere apuñalado al interior de un bus del transporte público

La mañana de este lunes un pasajero que transitaba en el recorrido 203 del sistema RED, en la comuna de Santiago, fue apuñalado.

Desde Carabineros señalaron que el hecho se registró a las 06.45 horas en Av. Santa Rosa. El personal policial llegó a la altura del 1234, donde el bus se detuvo frente al Hospital San Borja, para que el pasajero recibiera asistencia médica.

Desde la institución uniformada señalaron que al interior del bus se encontraba una persona con una herida corto punzante en el tórax al costado izquierdo.

Si bien, la víctima fu atendida en el SAMU, falleció al interior del bus.

De acuerdo al relato del conductor de la micro que transitaba desde el sur hacia el centro, el pasajero habría sido agredido por un individuo desconocido, el cual bajó corriendo del bus en el paradero de Placer.