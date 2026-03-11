Paulina Núñez (RN) es la nueva presidenta del Senado y entregará la banda presidencial a José Antonio Kast

A primera hora de la mañana se determinó que Paulina Núñez (RN) presidirá el Senado en el primer año del próximo ciclo legislativo que se inicia este 11 de marzo y, además, será la encargada de conducir la ceremonia de traspaso de mando presidencial este miércoles.

En la sesión de instalación de la nueva configuración del Senado, se llevó a cabo la votación que determinó por 39 votos la presidencia de Núñez. En tanto, el senador Kusanovic recibió 2 votos y hubo 9 abstenciones de senadores de la DC, PC, FA en elección de mesa.

El pacto de gobernabilidad implica la alternancia de la presidencia y vicepresidencia del Senado, que encabeza Iván Moreira (UDI) durante el primer año, y la rotación de parlamentarios en las Comisiones de la Cámara Alta.

Previamente, las negociaciones en torno al acuerdo administrativo no dejaron conformes al bloque de la izquierda: la Democracia Cristiana (DC), Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) no se adhirieron al pacto por un desacuerdo con la derecha, sector que no aceptó equilibrar equitativamente los cuatro años de presidencia del Senado.

Es así que el futuro oficialismo presidirá tres de los cuatro años del ciclo. Según el acuerdo, la presidencia durante el segundo año se definiría entre los socialistas Alfonso de Urresti y Paulina Vodanovic, junto a un integrante del PPD.

El tercer año, la Cámara Alta será liderada por Javier Macaya (UDI) junto a Karim Bianchi, mientras que el último año del periodo estaría a cargo de Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Rojo Edwards.

En cuanto a la configuración de las 23 comisiones permanentes, se determinó que se escogerán a sus integrantes bajo criterios de paridad y presidencias alternadas durante los cuatro años. Sin embargo, la Comisión de Hacienda mantendrá una alternancia de presidencia de tres años para el oficialismo y uno para la oposición.

Núñez será la encargada de conducir la ceremonia de traspaso de mando presidencial entre el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, en el Congreso en Valparaíso.

Por segunda vez en la historia una mujer conducirá el acto. La primera fue Isabel Allende (PS), quien le entregó la banda presidencial a la expresidenta Michelle Bachelet.

Quién es Paulina Núñez

Paulina Núñez Urrutia es militante de Renovación Nacional (RN), Abogada y máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones de la Universidad de Navarra.

Se desempeñó como senadora de la Región de Antofagasta en el período 2022-2030. Anteriormente se desempeñó como diputada por la Región de Antofagasta durante dos períodos consecutivos, por el 4° Distrito en el período 2014-2018 y por el 3° Distrito en el período 2018-2022.

Asimismo, fue secretaria regional ministerial de Gobierno de Antofagasta, durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera Echenique entre 2010 y 2013.