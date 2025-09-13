PDI desbarata taller de ropa falsificada en Cerrillos: avalúo de prendas y maquinarias supera los $18 millones

La Policía de Investigaciones (PDI) desbarató un taller clandestino de confección y falsificación de ropa ubicado en Cerrillos.

La subprefecta Ángela Araya Mendoza, perteneciente a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Cerrillos, informó que el taller fue descubierto cuando realizaban diligencias en la toma “Nuevo Amanecer”. “Dentro de la toma hay distintas situaciones y hechos que se dan a conocer. Sin embargo, no nos habíamos encontrado con un taller clandestino relacionado a la confección de prendas de vestir", detalló Araya.

El inmueble, según la policía civil, era administrado por una persona de nacionalidad extranjera que les permitió la entrada. Al ingresar, especificó la subprefecta observaron a “varias personas extranjeras de nacionalidad peruana que se encontraban trabajando en condiciones precarias en ese lugar, en la confección de ropa, la cual era falsificada”.

Luego de informar al Ministerio Público, los funcionarios policiales incautaron nueve máquinas de coser y más de 1.200 prendas, cuyo avalúo supera los $18 millones. Los trabajadores del inmueble fueron detenidos por el infringir la Ley de Propiedad Intelectual.

“Es importante señalar que los extranjeros que estaban trabajando, todos tenían su situación migratoria irregular en Chile, no contaban con los papeles ni con los permisos respectivos, y dentro de ellos también había un menor de edad, el cual había ingresado hace dos meses por un paso no habilitado”, añadió la subprefecta.