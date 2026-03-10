SUSCRÍBETE
    Nacional

    PDI detiene a primer imputado por cadáver encontrado en Quinte Normal y Fiscalía indaga participación de más involucrados

    El Ministerio Público solicitó ampliar la detención de Cristián González, la persona que conducía el camión desde donde cayó el cuerpo de la víctima de 26 años. La fiscal Camila Palma aseguró que hay diligencias en curso para dar con otros sospechosos del crimen.

    Por 
    Tomás Gómez
     
    María Catalina Batarce

    Apenas 48 horas pasaron para que el Ministerio Público y la PDI diera con el primer imputado en la investigación por la caja encontrada afuera del domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

    La caja, que remeció a la comuna, adentro tenía el cadáver de Sara del Carmen Saavedra, una mujer de 26 años que estaba maniatada y sin vida.

    El único imputado por el crimen hasta el momento es Cristián González Castillo, un hombre de 52 años que trabajaba como chofer en Santiago y que este martes fue formalizado por el delito de homicidio. Durante el control de detención la fiscal del caso, Camila Palma, solicitó la reserva de la audiencia para preservar el éxito de la investigación.

    El imputado habría manejado el camión y manipulado la caja con el cuerpo fallecido de Saavedra para que cayera en la calle, aparentemente sin la intención de hacerlo a metros de la casa de Delfino. El dueño de este vehículo fue quien lo denunció. La información que proporcionó permitió que pudiera ser detenido por la Policía de Investigaciones (PDI).

    González, según pudo conocer este medio, tiene dos causas judiciales anteriores, aunque ninguna condena. La primera data de 2006 por robo en bienes nacionales y terminó con suspensión. La segunda es de 2014 por el delito de lesiones menos graves y concluyó con el sobreseimiento del proceso penal.

    La audiencia de control de detención del imputado duró casi media hora. La fiscal Palma solicitó a la jueza del Sexto Juzgado de Garantía, Anabel Campo, ampliar la investigación por tres días debido a que existen “diligencias pendientes de investigación”.

    Campo aceptó la solicitud del Ministerio Público y, con eso, el imputado deberá seguir detenido a la espera de que este viernes continúe su formalización.

    Respecto a la participación de más individuos en el caso, la fiscal sostuvo que eso “es parte de las diligencias pendientes” y que se está “investigando”, aunque descartó entregar más antecedentes debido a la reserva de la investigación.

    A pesar de aquello, según pudo conocer este medio, la víctima habría sido consumidora de drogas y no tendría una denuncia por presunta desgracia. Su madre habría declarado que se perdía seguido, por lo que no denunció su desaparición.

    La madre de la víctima habló con Chilevisión y mencionó que “la última vez que la vi fue el 2 de marzo, ella siempre hacía su vida de juntarse con amigas, de salir. Quiero justicia por lo que hicieron con ella”.

    Según las primeras diligencias del Ministerio Público, debido al estado en el que fue encontrado su cuerpo, Saavedra habría fallecido hace 20 días aproximadamente.

    Las reacciones de la alcaldesa

    Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven a las afueras de su casa, la alcaldesa Delfino aclaró que por ahora no ha sido amenazada: “No he recibido amenazas. He comentado varias veces y yo no he recibido amenazas, más allá de que hemos hecho harto trabajo en función de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”.

    De cualquier forma, tras el hecho la jefa de Quinta Normal sostuvo una reunión con el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Luego de un análisis de seguridad, se dispuso reforzar la vigilancia de Carabineros para la alcaldesa. Esto, en el marco de los alcaldes que han requerido escolta o vigilancia, ya sea por su perfil de riesgo o por ser una medida de protección en el marco de investigaciones penales en curso.

    Después de que se diera por finalizada la audiencia de control de detención, Delfino valoró el actuar de la PDI y la Fiscalía: “Agradezco la celeridad de las policías en este caso. No solo por mí, sino también por las vecinas y los vecinos de Quinta Normal, que viven con preocupación por lo ocurrido. Agradezco también la difusión que ha tenido este caso, porque ayuda a visibilizar un dramático caso contra una mujer que necesitamos sea esclarecido totalmente y a la brevedad”.

