PDI llama a tener cuidado ante oferta de vacunas falsas contra el Covid

Una cosa es el anuncio de la llegada de la vacuna a Chile. Otra, los ilícitos que se derivan de este anuncio. De eso habló esta mañana, el prefecto inspector de la PDI, Jaime Ansieta, quien es jefe nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente. Esto, refiriéndose al proceso de transporte de la vacuna de Pfizer, anunciada recientemente por el Presidente Piñera.

El objetivo de la operación, dijo Ansieta es “garantizar que no va a haber pérdida de ningún tipo, de ninguna vacuna”.

Ansieta puso el énfasis en que por estos días existe en la web una oferta falsa de vacunas contra el Covid-19. “Se ha detectado, en este último tiempo, solamente por tema oferta de falsificación de vacunas, en general, en la web, ha tenido un crecimiento más exponencial que ningún otro producto que conozcamos en la historia reciente”, dijo.

El miembro de la policía civil recalcó que es imposible que aparezca alguien ofreciendo la inoculación. “Cuidado con cualquier otra oferta que pueda aparecer, porque no lo es. No hay ninguna forma que aparezca nadie más vendiendo vacunas. Primero, no se vende, segundo, no la hay”, señaló Ansieta.

Por eso, Ansieta llamó a la cooperación ciudadana en la medida a que se si entera de algo extraño, de aviso a la policía. “Si sabe de algo, que nos llame, si se entera, que denuncie”.

“El llamado es a no creer en estas oferta de fraude, porque van a ser víctimas de una estafa”, agregó.

Como señaló el Mandatario, se espera que durante diciembre comiencen a colocarse las primeras dosis de la vacuna, enfocadas en el personal de la salud.