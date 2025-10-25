PDI realiza diligencias tras atentado incendiario en Cañete

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de Cañete, junto a personal del Laboratorio de Criminalística Concepción, acudieron hasta el sector de Santa Ángela para realizar trabajo de campo luego de un atentado incendiario registrado en la zona.

Las unidades especializadas desarrollan pericias para determinar responsabilidades y el móvil del ataque localizado en la Región del Biobío.

Según indicó el subprefecto Carlos Henriquez, jefe Bipe Antisecuestros Cañete, “la madrugada de hoy sujetos desconocidos habrían ingresado a un predio correspondiente a un aserradero, con el objetivo de siniestrar las maquinarias que se encontraban en su interior”.

“ En el lugar se constató evidencia balística, una pancarta con adjudicación étnica, y otros elementos con interés criminalístico ”, informó.

