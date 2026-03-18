PDI realiza fiscalizaciones a extranjeros en locales del centro de Valparaíso

Personal del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un operativo focalizado en el centro de la Ciudad Puerto, específicamente, en locales comerciales de la avenida Pedro Montt y el eje Uruguay.

La acción se desarrolló en el marco de las directrices institucionales de fiscalización masiva a extranjeros.

El operativo se planificó para detectar a personas que se encuentran en territorio nacional en condición de infractoras a la Ley de Extranjería.

De 48 personas controladas, 21 fueron denunciadas por registrar ingreso irregular al territorio nacional y por ejercer labores remuneradas sin contar con los permisos correspondientes.

Los infractores corresponden a ciudadanos provenientes de Venezuela y Ecuador.

“Dentro de los resultados obtenidos, se puede destacar que se notificaron dos expulsiones del territorio nacional a dos ciudadanos venezolanos, además, de concretar la detención de un ciudadano chileno, quien registra una orden de aprehensión vigente por el delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades”, indicó el jefe de este departamento especializado de la PDI, comisario Rubén Ugarte.

Desde la institución informaron que se continuará con estas fiscalizaciones en la jurisdicción, dando cumplimiento a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería y a las directrices emanadas por su Alto Mando.