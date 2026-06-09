PDI realiza rastreo a un mes de desaparición de Makarena Tolosa en Pudahuel

En una zona rural, cercana a la autopista Costanera Norte y al parque de negocios Enea de Pudahuel, la Brigada de Ubicación de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) efectuó un rastreo durante la mañana de este martes.

Esto, en el marco de la denuncia por presunta desgracia ante la desaparición de Makarena Patricia Tolosa Cárdenas, una mujer de 29 años que está siendo buscada desde el 8 de mayo.

De acuerdo a sus amigas, la joven habría estado esa jornada en la población Pablo VI, supuestamente en la casa de un tío con su hermana.

Isabella Briones, amiga de la joven, que residía con ella en Melipill, realizó la denuncia.

Según contó Briones hace unos días en entrevista con Mega, “la familia no denunció” y ella ha realizado una serie de gestiones para ubicar a la joven.

“La desesperación me está volviendo loca”, manifestó.