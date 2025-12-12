PDI refuerza fiscalizaciones en Isla de Pascua y expulsa a una persona

Desde el 10 de diciembre, con la finalidad de potenciar el área de Migraciones y Policía Internacional en Isla de Pascua, la Policía de Investigaciones (PDI) implementó un servicio de refuerzo de personal rotativo, que se extenderá hasta marzo de 2026, para desarrollar labores de control migratorio de vuelos, yates, naves y cruceros, como asimismo, fiscalizaciones conforme a la Ley 21.070.

Para ello, el jefe de la Región Policial de Valparaíso de la PDI, prefecto inspector Guillermo Gálvez se trasladó a Rapa Nui, para dar inicio a este servicio especial y concretar diversas reuniones de coordinación con organismos del ecosistema de seguridad de la isla.

Durante este servicio reforzado de la PDI, se llevó a cabo un procedimiento de expulsión por la norma que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial.

El 1 de agosto de 2018 comenzó a regir la Ley 21.070 de Residencia y Permanencia en Rapa Nui, que establece que toda persona chilena o extranjera que ingrese a la isla, podrá permanecer por un período máximo de 30 días.

Este marco normativo busca asegurar el desarrollo sostenible en la isla, conservando su patrimonio ambiental e identitario y buscando cuidar la calidad de vida de sus habitantes.

“Estamos marcando otro hito al hacer el proceso de expulsión de un ciudadano que no contaba con el cumplimiento de la normativa vigente. Por tanto, es algo que se ha planificado con bastante tiempo, hemos trabajado en conjunto y se ha fortalecido también la presencia de la PDI”, destacó el delegado presidencial provincial de Isla de Pascua, Sergio Tepano.

Por su parte el jefe de la policía civil en la zona, subprefecto Lukas Riroroko, precisó que “este reforzamiento de control migratorio por la Ley 21.070, por parte de la Policía Investigaciones de Chile, se realizará durante tres meses”.

“Hago un llamado también a la comunidad que no está regularizada, acérquense a la oficina efectiva para poder regularizar su situación, ya que es necesario contar con todos los permisos, para realizar las distintas actividades o residencias que puedan ejecutar aquí en este territorio insular”, señaló.