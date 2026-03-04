PDI y Carabineros enfatizan necesidad de fortalecer alianza ante desafíos del crimen organizado en 2026

Con el objetivo de fortalecer la cooperación tanto nacional como internacional, durante la última semana de febrero la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo la primera jornada de reunión de su Alto Mando y del Cuadro Directivo 2026 de la policía civil.

La institución, encabezada por el director general, Eduardo Cerna, realizó el encuentro en el que también participó el Secretario General de la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC Interpol), Valdecy de Urquiza e Silva Junior, además del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero y el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

En medio de las tres jornadas de trabajo planificadas, los jefes regionales y nacionales de la policía civil realizaron balances operativos del año pasado, así como también presentaron los resultados de ese periodo y proyectaron los desafíos para este 2026. En el espacio, además, se expuso la realidad criminal que tiene cada zona del país.

El ministro Cordero, destacó que “si uno mira las cifras del 2025, la Policía de Investigaciones termina siendo la institución con más confianza de Chile”, y relevó la modernización del sistema.

El general director de Carabineros, por su parte, puso énfasis en la importancia de fortalecer el trabajo interinstitucional entre ambas policías, ya que “no podíamos seguir perdiendo tiempo, teníamos necesidad de fortalecer esta alianza entre ambas instituciones (…) tenemos historia y principios comunes y nos une esta apasionante vida asociada a la función policial”.

Cerna, en tanto, afirmó que esto “es un trabajo integral, nos apoyamos en todo, coordinamos, y lo más importante es que podemos y debemos avanzar”.

Por último, el secretario general de Interpol destacó “la calidad técnica de la PDI es una referencia global. El trabajo de formación, operacional y especialmente el trabajo en el plano de cooperación internacional son referencias a todo el mundo”.