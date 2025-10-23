Pelea entre estudiantes al interior de liceo en Vallenar incluyó cuchillo y golpes: seis alumnos detenidos

Uno de los detenidos portaba un cuchillo de gran tamaño con el que atacó a la víctima por la espalda.

Un grupo de estudiantes del Liceo José Santos Ossa, en la comuna de Vallenar, Región de Atacama, terminó detenido luego de una violenta pelea al interior del recinto que incluyó el apuñalamiento de un joven con un cuchillo de gran tamaño.

El hecho se registró la mañana de este miércoles y, de acuerdo a la información policial, fueron seis estudiantes los que terminaron detenidos por este hecho, el que fue viralizado en redes sociales.

Cuatro de ellos son menores de edad y dos mayores, todos miembros de la comunidad estudiantil del establecimiento antes referido.

En las imágenes compartidas se aprecia como hasta tres alumnos golpean a un solitario estudiante en reiteradas oportunidades. Uno de los agresores portaba un arma blanca con la que apuñala a la víctima por la espalda. Pese a lo anterior, la pelea continúa.

Desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Huasco reconocieron el hecho y señalaron que “durante la mañana de este miércoles 22 de octubre, se registró un hecho de violencia al interior del Liceo José Santos Ossa de Vallenar, en el cual cuatro estudiantes se vieron involucrados en una riña que incluyó el porte de un arma blanca, por lo cual los responsables fueron detenidos”.

Agrega que “a ellos se sumaron posteriormente, dos alumnas quienes también protagonizaron un enfrentamiento físico”.

Producto del hecho, las autoridades realizaron una reunión urgente en la que participó el seremi de Educación de Atacama, Miguel Salamanca; el director ejecutivo del SLEP Huasco, Javier Obanos; entre otras autoridades que incluyó un representante de la Delegación Presidencial Provincial y el equipo directivo del establecimiento educacional.

El SLEP Huasco afirmó que en el encuentro “se revisaron los antecedentes del hecho y se definieron acciones conjuntas orientadas a reforzar la seguridad, el acompañamiento psicosocial y el trabajo preventivo con estudiantes, familias y funcionarios”.

“Entre las medidas adoptadas, se contempla la realización de una jornada de trabajo al interior del liceo este jueves, así como una reunión ampliada con diversos organismos públicos e instituciones, con el propósito de fortalecer el apoyo a las gestiones del establecimiento”, agregó el estamento educativo.

El joven herido debió ser trasladado hasta un recinto asistencial, mientras que el agresor directo que usó el arma blanca quedó a disposición del Ministerio Público.

El liceo suspendió las clases ayer y para esta jornada habían planificado una jornada de trabajo interno.

Imágenes sensibles: