SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Perdón, pero era necesario”: cerca de 200 personas acusan fraude por arriendos en Reñaca y estafador ofrece insólitas disculpas

    La mayoría de los afectados fueron turistas argentinos que señalaron que la oferta era promocionada a través de un sitio web y de publicaciones en una plataforma de turismo.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Reñaca. Foto: Andres Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

    Perdón a todos, pero era necesario”, es el mensaje principal que dejó el dueño del sitio web Holiday Reñaca luego de conocerse la estafa que cometió con el arriendo de un departamento en Reñaca, Región de Valparaíso.

    Alrededor de 200 personas, en su mayoría de ciudadanía argentina, denunciaron haber sido víctimas de la situación. Según los antecedentes, los afectados realizaron pagos anticipados para alojar en un hotel llamado Holiday Reñaca, situación que no se concretó al momento que llegaron al país.

    La oferta era promocionada a través de un sitio web y de publicaciones en la plataforma Booking, donde se ofrecía un espacio cómodo y céntrico.

    Según el medio argentino Los Andes, el pago se realizaba a través de un enlace que era enviado por un número de WhatsApp, que contaba con la verificación azul de Meta.

    Asimismo, antes del cierre de la página web ante las denuncias de las víctimas, el dueño del sitio publicó una disculpa por estafarlos: “Perdón a todos, pero era necesario”.

    “Reconozco el daño y pido perdón por ello. Sé que deberé pagar en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir", señaló.

    Añadiendo que “no será grato para mí este fin de año sabiendo lo que hice, será amargo”. Además, citó un pasaje de la Biblia en modo de arrepentimiento.

    Más sobre:ReñacaEstafaValparaíso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reportan robo en la Catedral de Santiago: delincuentes habrían sustraído candelabros del siglo XVIII

    Diputado Schalper (RN) y rol de los partidos en futuro gabinete de Kast: “Es importante que no funcionemos en base a líneas rojas”

    El opositor venezolano Edmundo González defiende que las transiciones “no son lineales ni simples”

    José Miguel Vivanco advierte que Trump “está asentando precedentes nefastos a nivel internacional” tras ataque a Venezuela

    Consorcio queda como el tercer mayor accionista de ABC y firma de retail todavía no tiene grupo controlador

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Lo más leído

    1.
    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    2.
    Los detalles de la reforma constitucional a Gendarmería que liquida las asociaciones de funcionarios

    Los detalles de la reforma constitucional a Gendarmería que liquida las asociaciones de funcionarios

    3.
    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    4.
    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    5.
    PAES regular deja 2.861 puntajes nacionales, casi mil más que su versión anterior

    PAES regular deja 2.861 puntajes nacionales, casi mil más que su versión anterior

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Revisa cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Revisa cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos
    Chile

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    “Perdón a todos, pero era necesario”: Cerca de 200 personas acusan fraude por alojamiento en Reñaca

    Reportan robo en la Catedral de Santiago: delincuentes habrían sustraído candelabros del siglo XVIII

    Consorcio queda como el tercer mayor accionista de ABC y firma de retail todavía no tiene grupo controlador
    Negocios

    Consorcio queda como el tercer mayor accionista de ABC y firma de retail todavía no tiene grupo controlador

    Nada detiene al cobre: metal rojo logra nuevos máximos históricos y quiebra dos marcas en Londres y Nueva York

    ¿Qué ve Michael Burry en el petróleo de Venezuela y en las refinerías de la Costa del Golfo?

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games
    Tendencias

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    José Ignacio Cornejo sale del Top 10 de la clasificación general tras la tercera etapa del Dakar 2026
    El Deportivo

    José Ignacio Cornejo sale del Top 10 de la clasificación general tras la tercera etapa del Dakar 2026

    Histórico cuadro brasileño avanza en las negociaciones para sumar a Alexis Sánchez a sus filas

    Prensa brasileña revela la millonaria cifra que le pagarán a Juan Martín Lucero en la U

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    De Madonna a Los Tres y Gorillaz: 10 discos que se esperan en 2026
    Cultura y entretención

    De Madonna a Los Tres y Gorillaz: 10 discos que se esperan en 2026

    Así se gestó la llegada de Prince al final de Stranger Things (y por qué Kate Bush fue clave)

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón

    El opositor venezolano Edmundo González defiende que las transiciones “no son lineales ni simples”
    Mundo

    El opositor venezolano Edmundo González defiende que las transiciones “no son lineales ni simples”

    Trump estudia darle a su zar fronterizo un papel más destacado en Venezuela

    La ONU cuestiona las justificaciones de Estados Unidos para su ataque contra Venezuela

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso