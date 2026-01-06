“Perdón, pero era necesario”: cerca de 200 personas acusan fraude por arriendos en Reñaca y estafador ofrece insólitas disculpas

“Perdón a todos, pero era necesario”, es el mensaje principal que dejó el dueño del sitio web Holiday Reñaca luego de conocerse la estafa que cometió con el arriendo de un departamento en Reñaca, Región de Valparaíso.

Alrededor de 200 personas, en su mayoría de ciudadanía argentina, denunciaron haber sido víctimas de la situación . Según los antecedentes, los afectados realizaron pagos anticipados para alojar en un hotel llamado Holiday Reñaca, situación que no se concretó al momento que llegaron al país.

La oferta era promocionada a través de un sitio web y de publicaciones en la plataforma Booking, donde se ofrecía un espacio cómodo y céntrico.

Según el medio argentino Los Andes, el pago se realizaba a través de un enlace que era enviado por un número de WhatsApp , que contaba con la verificación azul de Meta.

Asimismo, antes del cierre de la página web ante las denuncias de las víctimas, el dueño del sitio publicó una disculpa por estafarlos: “Perdón a todos, pero era necesario”.

“Reconozco el daño y pido perdón por ello. Sé que deberé pagar en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir", señaló.