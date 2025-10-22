SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Perivancich y fin del juicio por caso SQM con los ocho acusados absueltos: “Desarrollamos una investigación seria”

“No hablaría de derrota. Esto termina un capítulo con el deber cumplido", sostuvo la fiscal.

José NavarretePor 
José Navarrete
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, defendió la labor del Ministerio Público en el juicio en que resultaron absueltos los ocho acusados por el caso SQM.

Patricio Contesse, Pablo Longueira, Marco Enríquez Ominami, Carmen Luz Valdivieso, Roberto León Araya, Cristián Warner, Marisol Cavieres y Marcelo Rozas fueron absueltos por el 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

“El fallo de mayoría no se condice con la prueba que fue rendida”, afirmó la persecutora que lideró la investigación desde 2019 y la llevó a juicio.

Perivancich descartó que este fallo constituya una derrota del Ministerio Público.

“No hablaría de derrota. Esto termina un capítulo con el deber cumplido. Nosotros desarrollamos una investigación seria, responsable, con una mirada objetiva, que nos llevó a la convicción de interponer una acusación", afirmó.

Respecto al reproche del tribunal de no haber propiciado que este caso fuese juzgado en un plazo razonable, la persecutora indicó que después de haber iniciado la causa en 2015, se presenta acusación en julio de 2018.

“Esa acusación, una vez presentada, el Ministerio Público hizo todo lo que estuvo de su parte para agilizar el desarrollo del procedimiento. Iniciamos la audiencia de preparación de juicio oral en pandemia. Las defensas que hoy día alegan la afectación de ese derecho, en particular puedo recordar la defensa de los señores Marco Enríquez-Ominami y Cristián Warner, se opusieron”, expuso.

“Incidentaron el inicio de la misma en reiteradas oportunidades. Luego, cuando por fin se inicia, la mayor parte de las defensas sostienen una alegación de incompetencia. Es decir, después de tres años de investigación, estimaron que ese tribunal no era el competente. Esas son las cuestiones que en el día a día retrasaron la posibilidad de llegar en un tiempo más acotado al desarrollo del juicio oral”, argumentó.

La fiscal reconoció que la absolución de los acusados “no es el mejor resultado”.

“No es el resultado que nosotros esperábamos y eso lo lamentamos. Pero yo no puedo dejar tirar aquí por la borda todo el trabajo que se ha hecho en estos años”, señaló.

Más sobre:SQMClaudia PerivancichCaso SQMFiscalía de Valparaíso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Mineduc instruye sumario y Agencia de Calidad anuncia las sanciones “más severas” tras ausencia de examinadores Simce

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones

Presidente Boric aprueba el Alto Mando 2026 de la Fuerza Aérea

Beyond Meat, la nueva firma que entró a lista de acciones memes y que se disparó en Wall Street

La trayectoria de Pablo Longueira, uno de los ocho absueltos en el juicio por el caso SQM

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

3.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

4.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

Mineduc instruye sumario y Agencia de Calidad anuncia las sanciones “más severas” tras ausencia de examinadores Simce
Chile

Mineduc instruye sumario y Agencia de Calidad anuncia las sanciones “más severas” tras ausencia de examinadores Simce

Perivancich y fin del juicio por caso SQM con los ocho acusados absueltos: “Desarrollamos una investigación seria”

Presidente Boric aprueba el Alto Mando 2026 de la Fuerza Aérea

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones
Negocios

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones

Beyond Meat, la nueva firma que entró a lista de acciones memes y que se disparó en Wall Street

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título
El Deportivo

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título

El ídolo, el esquema y un viejo conocido: viaje al corazón de Lanús, el rival de la U en la Copa Sudamericana

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago
Cultura y entretención

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”

Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido una gran impulsora de la actividad cibernética maliciosa”
Mundo

Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido una gran impulsora de la actividad cibernética maliciosa”

¿Salvador Allende o Giorgio Armani?: La polémica que desató el cambio de nombre de un polideportivo en Italia

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales