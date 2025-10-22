Perivancich y fin del juicio por caso SQM con los ocho acusados absueltos: “Desarrollamos una investigación seria”

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, defendió la labor del Ministerio Público en el juicio en que resultaron absueltos los ocho acusados por el caso SQM.

Patricio Contesse, Pablo Longueira, Marco Enríquez Ominami, Carmen Luz Valdivieso, Roberto León Araya, Cristián Warner, Marisol Cavieres y Marcelo Rozas fueron absueltos por el 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

“El fallo de mayoría no se condice con la prueba que fue rendida”, afirmó la persecutora que lideró la investigación desde 2019 y la llevó a juicio.

Perivancich descartó que este fallo constituya una derrota del Ministerio Público.

“No hablaría de derrota. Esto termina un capítulo con el deber cumplido. Nosotros desarrollamos una investigación seria, responsable, con una mirada objetiva, que nos llevó a la convicción de interponer una acusación", afirmó.

Respecto al reproche del tribunal de no haber propiciado que este caso fuese juzgado en un plazo razonable, la persecutora indicó que después de haber iniciado la causa en 2015, se presenta acusación en julio de 2018.

“Esa acusación, una vez presentada, el Ministerio Público hizo todo lo que estuvo de su parte para agilizar el desarrollo del procedimiento. Iniciamos la audiencia de preparación de juicio oral en pandemia. Las defensas que hoy día alegan la afectación de ese derecho, en particular puedo recordar la defensa de los señores Marco Enríquez-Ominami y Cristián Warner, se opusieron”, expuso.

“Incidentaron el inicio de la misma en reiteradas oportunidades. Luego, cuando por fin se inicia, la mayor parte de las defensas sostienen una alegación de incompetencia. Es decir, después de tres años de investigación, estimaron que ese tribunal no era el competente. Esas son las cuestiones que en el día a día retrasaron la posibilidad de llegar en un tiempo más acotado al desarrollo del juicio oral”, argumentó.

La fiscal reconoció que la absolución de los acusados “no es el mejor resultado”.

“No es el resultado que nosotros esperábamos y eso lo lamentamos. Pero yo no puedo dejar tirar aquí por la borda todo el trabajo que se ha hecho en estos años”, señaló.