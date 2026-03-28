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    Perú también ejecuta obras para una zanja al límite con Chile

    Las obras se desarrollan cerca del complejo fronterizo Santa Rosa, a pocos metros del límite con Chile. Aunque autoridades peruanas aseguran que la intervención busca ordenar el tránsito de camiones.

    Por 
    Catalina Aliste
    Referencial.

    No solo Chile está removiendo tierra en la frontera norte. Durante los últimos días, Perú también comenzó a ejecutar trabajos en su lado del límite internacional, específicamente en el sector del complejo fronterizo Santa Rosa, en Tacna, donde maquinaria pesada ya trabaja en la excavación.

    Según han informado medios nacionales y peruanos, la intervención se realiza a unos 60 metros de la Línea de la Concordia y contempla una zanja de alrededor de 200 metros lineales, con cerca de dos metros de ancho y profundidad.

    Desde el Gobierno Regional de Tacna, las autoridades han insistido en que la obra no responde a fines migratorios ni busca replicar la barrera física que comenzó a levantar Chile en Chacalluta. Los trabajos forman parte de un proyecto de mantenimiento y ampliación de una plataforma destinada al control de camiones de carga pesada.

    Según esa versión, la obra busca ordenar el ingreso de camiones para evitar que dificulten el tránsito de buses y autos particulares. La idea es separar su control y así agilizar el paso de pasajeros y turistas en el complejo fronterizo.

    Coincidentemente, estas obras en territorio peruano ocurren en un contexto marcado por el endurecimiento fronterizo impulsado por Chile.

    Hace casi dos semanas que el gobernador de Tacna, Luis Ramón Torres, había solicitado apoyo al gobierno central de Lima luego de que Chile iniciara excavaciones y barreras en el marco del denominado “Escudo Fronterizo”.

    Según ese reporte, la autoridad regional peruana pidió evaluar medidas para fortalecer la seguridad y el control en la frontera, mientras desde el gobierno peruano se optó por una postura más cauta. El entonces canciller peruano sostuvo que las obras chilenas eran una decisión soberana dentro de su territorio e incluso señaló que podrían beneficiar a Perú al dificultar cruces irregulares.

    Más sobre:ZanjaTacnaPerúFrontera

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