Piezas ornamentales y candelabros de plata: el detalle de los objetos robados en la Catedral de Santiago

La madrugada de este martes la Catedral de Santiago sufrió un robo. Según indicaron desde la iglesia, los sistemas de seguridad fueron vulnerados y se sustrajeron objetos litúrgicos “de alto valor espiritual, histórico y material”.

El obispo auxiliar de Santiago, monseñor Alberto Lorenzelli, explicó que los delincuentes ingresaron al templo forzando candados, cadenas y sistemas de seguridad.

Una vez dentro, robaron piezas ornamentales y candelabros de plata. Lorenzelli señaló que esos objetos tienen un valor “sobre todo espiritual”, aunque también tendrían un atractivo económico, por tratarse en su mayoría de objetos de plata.

“Tiene un valor material porque son de plata y porque tienen una historia, una larga historia de quién ha construido y de quién ha querido entregar a esta catedral el signo de reconocimiento de esta iglesia matriz que nos representa a todas las iglesias aquí de Santiago”, indicó el obispo auxiliar.

Asimismo, manifestó que es “muy doloroso que hoy también en nuestras iglesias no podamos tener esa tranquilidad y esa seguridad para que las personas puedan venir a rezar, puedan venir a ofrecer aquí inquietudes, esperanzas y dolores”.

Carabineros de la Primera Comisaría de Santiago acudieron a la Catedral para efectuar las primeras pericias tras la denuncia de robo.

Desde la iglesia, Lorenzelli hizo un llamado a la ciudadanía a estar atentos ante una eventual comercialización de estos objetos litúrgicos.

“ Es posible que estos signos religiosos, candelabros que fueron particularmente desarmados, se quieran poner en el mercado y venderlos. Pedimos a todos aquellos que los encontraran avisarnos, porque es importante que regresen aquí en esta catedral, son propiedad de todo el pueblo cristiano”, sostuvo.

Objetos robados

En el sitio iglesiadesantiago.cl, la Catedral compartió imágenes de los cinco objetos robados esta madrugada.

En detalle, se trata de tres piezas ornamentales y dos candelabros de plata. Según indica el parte policial, una de las piezas de plata tiene tres puntas, su centro es “liso, con monograma con las letras R y A entrelazadas. Enmarcado con volutas y racimos de flores”.

Otra de las piezas de plata también tiene tres puntas. “El centro liso con monograma con las letras L. S y P entrelazadas, enmarcado con volutas y racimos de flores”.

Foto: Iglesia de Santiago.

Se perdió también una tercera pieza de plata con tres puntas, además de dos candelabros.